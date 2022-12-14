Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu, jimnastikte dünya çapında derece yapan, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'i konuk etti.

İzmir'de spor ve sporcuya verdiği destekle bilinen Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu, jimnastikte dünya çapında derece yapan, ülkemize defalarca kez gurur yaşatan Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'i konuk etti.

Öğrencilerle söyleşi yapan milli sporcular, sorulan soruları da yanıtsız bırakmadı. Keyifli vakit geçiren öğrencilerin ise ilgisi büyüktü. Konuya ilişkin açıklama yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Hayri Yavuz, "Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu geçmişi olan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonları İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder ile okulumuzun sporcu öğrencileri çok güzel bir söyleşi yaptı. İbrahim Çolak şu anda okulumuzun kadrolu öğretmeni. Ferhat Arıcan, cimnastikte ilk madalyasını 10 yaşında iken okulumuz adına katıldığı yarışmada kazanmıştı.

Ahmet Önder, 2018 yılında bir dönem stajyer öğretmen olarak görev aldı. Okulumuzun sporcu öğrencilerimize başarılı bir sporcu olmanın gereklerini çok güzel açıkladılar. Gerek başarılı sporcu kimlikleri gerekse mütevazi, doğal, içten kimlikleri ile takdir toplayan şampiyonlarımıza katılımları için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.