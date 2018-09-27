Supernova CS:GO Malta’ya katılan takımlar belli oluyor

29 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Supernova CS:GO Malta turnuvasına katılan takımlar belli oluyor. İlk önce BIG ve Virtus.Pro‘nun davet edildiği turnuvaya iki yeni takım daha katıldı. Bunlardan biri olan woxic’li HellRaisers ekibi büyük bir yükseliş yaşıyor.

FACEIT Major organizasyonunda çeyrek finale çıkma başarısı gösteren HellRaisers, Team Liquid‘e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elenmişti. FACEIT Major‘da gösterdikleri başarıyla birlikte HLTV takım sıralamasında 10. sıraya ulaşmayı başaran HellRaisers, Supernova CS:GO Malta‘da büyük bir başarıya imza atmak istiyor.

HellRaisers‘la birlikte turnuvaya davet edilen diğer takım Çin ekibi Tyloo oldu. Tyloo geçmiş olduğumuz FACEIT Major‘da ilk 16’ya girme başarısı göstermişti. Major’da gösterdiği performansla HLTV takım sıralamasında 12. sırada yer alan Tyloo, Major’da MiBR, Gambit ve Renegades gibi takımları yenmeyi başarmıştı. (Playerbros)