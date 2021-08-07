Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde start alan ve iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde serbest antrenmanların ardından sıralama yarışları yapıldı.

Şampiyonaya katılan sporcular, zorlu pistte hünerlerini sergilerken, keskin virajlardaki dönüşler seyircileri heyecanlandırdı.

Toplam 50 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarındaki yarışlarla tamamlanacak.