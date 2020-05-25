SuperMassive’e ceza yağdı! İşte nedeni ve verilen cezalar

SuperMassive’in orta koridor oyuncusu Onur “Bolulu” Demirol ve takım menajeri Ulaş Gülkirpik, Riot Games tarafından poaching sebebiyle ceza aldı. Poaching, bir oyuncunun başka bir takımla sözleşmesi devam ederken, oyuncunun takımından izin alınmadan o oyuncu ile transfer görüşmesi yapılması anlamına geliyor.

Riot Games, Bolulu’ya 1 hafta rekabetçi liglerde oynamama cezası verirken, Papara SuperMassive’e toplamda 10.000 lira para cezası verdi.

İşte Riot Games'den yapılan açıklama:

Papara SuperMassive orta koridor oyuncusu Onur “Bolulu” Demirol ve Papara SuperMassive genel menajeri Ulaş Gülkirpik birbirlerinden bağımsız olarak, başka bir takımla lig onaylı aktif sözleşmesi bulunan bir oyuncuyla sözü geçen oyuncunun bağlı olduğu takım yönetiminin izni dışında transfer amaçlı iletişime geçtikleri için ceza almışlardır.

Onur “Bolulu” Demirol - 1 Rekabetçi Hafta

Yapılan incelemede Onur “Bolulu” Demirol’un, lig onaylı aktif sözleşmesi bulunan başka bir oyuncuyla, sözü geçen oyuncunun bağlı olduğu takımın onayı bulunmaksızın transfer konulu bir konuşma gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. VFŞL Kural Seti’ndeki ilgili maddeye istinaden Onur “Bolulu” Demirol’un 1 maç haftası boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verilmiştir. Onur “Bolulu” Demirol’un geçmişte bir cezası bulunmaması ve konuşmanın içeriği ceza süresinde belirleyici olmuştur.

Papara SuperMassive ve Ulaş Gülkirpik - Toplam 10.000TL Para Cezası

Yapılan incelemede Ulaş Gülkirpik’in, lig onaylı aktif sözleşmesi bulunan bir oyuncuyla, sözü geçen oyuncunun bağlı olduğu takımın onayı bulunmaksızın transfer konulu bir konuşma gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. VFŞL Kural Seti’ndeki ilgili maddeye istinaden Papara SuperMassive’e 5.000TL, Papara SuperMassive Genel Menajeri Ulaş Gülkirpik’e 5.000TL olmak üzere toplamda 10.000TL para cezası verilmiştir.





İlgili kurallar

Kural 10.2.11. Hiçbir takım yöneticisi, üyesi ya da bağlı kuruluş, diğer lig takımlarıyla sözleşmesi bulunan koç veya oyuncuları kendi tarafına çekmeye çalışamaz veya iş teklifinde bulunamaz ve bu koç veya oyuncuları takımlarıyla aralarında bulunan sözleşmeleri çiğnemeye teşvik edemez. Koç veya oyuncular, takımlarını bu kuralı çiğnemeye teşvik edemez. Koç veya oyuncular topluma açık mecralarda takımlardan ayrılma isteklerini dile getirebilir ve bütün ilgili tarafları yöneticileriyle iletişime geçmeye teşvik edebilir. Ancak koç veya oyuncular doğrudan başka bir takımı mevcut takım yöneticileriyle iletişime geçmeye teşvik edemez veya sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmeye çalışamaz. Bu kuralın ihlali halinde lig yetkilileri tarafından belirlenen cezalar uygulanır. Başka bir takımın koçu veya oyuncusunun durumu hakkında bilgi almak isteyen takım yöneticileri, bu oyuncu ve/veya koçun sözleşmesinin bulunduğu takımın yöneticileriyle iletişime geçmek zorundadır. Oyuncu sözleşmeleri Küresel Kontrat Veritabanı'nda bulunabilir.



