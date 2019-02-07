Süper yolda iki dev maç

Lider Denizlispor, 14 maçtır yenilmeyen Altınordu’yla kozlarını paylaşacak. 3 haftadır yenilen, zirveyi devreden Gençler ise 9’da 8 yapan Osmanlı’yla karşılaşacak. İşte takımlarda son durum.

Denizlispor kenetlendi

43 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizlispor’da tüm camia pazar günü Atatürk Stadı’nda oynanacak Altınordu karşılaşmasına kenetlendi. Zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta mutlak 3 puan hedefleyen Yeşil-Siyahlılar’da yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar 3 puan için seferberlik ilan etti. Hazırlıklarını sürdüren Ege temsilcisinde Yücel İldiz’in kart cezalısı kanat Ziya’nın yerine Mbamba ya da Gökhan Süzen’i oynatması bekleniyor.

Altınordu lidere eksiksiz

1. Lig’de deplasmanda lider Denizlispor’la oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını sürdüren Altınordu’da teknik heyet futbolcuların mental hazırlığına nem veriyor. Hüseyin Eroğlu ve ekibinin oyuncularla birebir görüşmeler yaparak ekstra motivasyon oluşturduğu belirtildi. Stoper Hasan’ın cezası sona erdiği İzmir temsilcisinde sakatlıktan çıkan forvet Serdar’ın durumu belirsiz. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Gençler'de panik yok

Süper Lig yolunda elde ettiği büyük avnatajı 3 maç kaybederek yitiren Başkent ekibinde teknik direktör Erkan Sözeri iddialı... Osmanlı maçıyla ilgili konuşan Sözeri, “2 maçı kaybedince Eskişehirspor maçını panik yaparak oynadık. Panik yapmadan, soğukkanlı, kenetlenerek, camia, oyuncu grubu, personelden tutun da yönetime kadar bir bütün olarak çıkacağız buradan. Birlikte bunun altından kalkacağız ve bu takımı şampiyon yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

Osmanlı'da tek plan hücum

Osmanlıspor, Başkent derbisinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. 1.5 saat süren antrenmana tedavisi devam eden Tugay katılmazken; Muhammed Bayır, Anıl Karaer ve Caner Arıcı antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte ikinci bölümünde ise takımdan ayrı koşu yaptı. Mor-Sarılılar, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde çıktığı antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dönüşümlü olarak yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma, şut ve gol organizasyonlarında bulunuldu. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.



