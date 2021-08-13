Süper Yiğido

Futbolda bazen oyundan öte skoru almak önemlidir, özellikle rövanşlı karşılaşmalarda... Rıza Çalımbay'ın, Sivasspor 'u da UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Batumi karşısında tam olarak bunu yaptı. Eksikleriyle birlikte oyun olarak beklentileri karşılayamayan Yiğido, 1-0 geriye düştüğü maçı uzatmada attığı golle 2-1 kazanmayı başarmıştı. Rövanş için de müthiş bir moral ile sahaya çıktılar. Yiğido, ilk maçta olduğu gibi yine geri yaslansa da bu kez daha kararlıydı. Topu rakibe veren ancak pozisyona girmesine izin vermeyen bir Sivas izledik ilk yarıda. 45 dakika boyunca Kırmızı Beyazlılar, yan toplarla etkili oldu. Yiğido, ikinci yarıda Hakan Arslan ve Fajr önderliğinde orta sahada rakibine üstünlüğü vermedi. Kayode ve Leke James gibi isimler ön alanda rakibini zorlamaya çalıştı. Mütevazı kadrosu ile dikkat çeken Batumi, Rıza Çalımbay önderliğinde birlikte oynama alışkanlığını kazanan Sivasspor karşısında mutlak üstünlük kuramadı.

Kışkırtmaya çalıştılar ama...

Ancak yine Gürcistan ekibi ilk tehlikeli atağını 64'te yakaladı, direği geçemedi. 78'de Pantsulaia, bir anlık boş kaldı ve hatayı affetmedi: 0-1. Sivas, golden sonra rakibini ablukaya alsa da maç uzatmaya gitti. Uzatmada; 92'de Kayode, 105+1'de Felix, 107'de Gradel, fırsatları harcadı. İlk maçta olduğu gibi Gürcü futbolcular, temsilcimizi kışkırtmaya çalışırken, 109'de nihayet Felix cevabımızı sahada verdi. Gecenin sonunda sahadan mutlu ayrılan taraf biz olduk ve Play-Off'a yükselmeyi başardık.