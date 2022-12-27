Süper 'uzatmalı' lig!

Katar’da oynanan Dünya Kupası’nın en dikkat çeken yanı; FIFA’nın topun oyunda kalma süresini artırmak adına uyguladığı ilave sürelerdi. Maçların çoğu 10 dakikayı bulan sürelerle uzarken TFF’nin değerlendirmesi sonrasında bu kural Süper Lig’de de uygulanmaya başladı. Aradan dönüşte ilk haftanın uzayan süreleri ise rekorları beraberinde getirdi

107 dakika sürdü

Antalyaspor-Ankaragücü maçında, uzatmanın da uzatmasıyla, hakem son düdüğü çaldığında dakikalar 102’yi gösteriyordu. Aynı şekilde son dakikada atılan golle Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının bitmesi de 102. dakikayı buldu. Asıl rekor, +12 dakika uzatma gösterilen Konyaspor-Alanyaspor mücadelesinde yaşandı, eski adıyla ‘90 dakika’ 107. dakikada sona erdi!

İlk yarılar da uzun

İlk yarılardaki rekor uzatma; stat ışıklarında yaşanan problem nedeniyle oyunun 4 dakika durmasının da etkisiyle Ümraniyespor-Başakşehir maçında verildi; tam 9 dakika karşılaşmanın sonuna eklendi. İkinci yarılarda en çok uzatma ise +12 dakikayla Konyaspor-Alanyaspor maçında yaşandı. Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray -İstanbulspor maçları da çift haneli uzatmaları gördü. Bu hafta oynanan 9 maçtaki uzatma süresi tam 2 saat, 12 dakikaya ulaştı, adeta 1.5 maç fazladan seyrettik. Futbolseverler maç başına ortalama 15 dakika daha tribünde ya da televizyon başında kaldı!

Dünya Kupası öncesinde nasıldı?

Aradan önceki son haftaya bakıldığında bu sayı; tabelaya maç başına ortalama 8 dakika olarak yansımış. Yani 40 gün içinde değişen; yaklaşık iki katına çıkan süreler. 14. haftada ilk yarılardaki en yüksek ilave +5 iken, bu hafta +9'ları gördük, en az +5 izledik...

13 Kasım’daki Kayserispor-Konyaspor maçı totalde12 dakika uzarken, önceki akşam Konyaspor’un Alanyaspor’u konuk ettiği maçın ikinci yarısına en az +12 dk. eklendi.

Aslıhan Çil / FANATİK ÖZEL