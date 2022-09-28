Süper Tombala Türkiye’de İlk Kez misli.com’da!

Heyecanla beklenen Süper Tombala oyunu misli.com’da başladı! Hemen Tombala kartlarını al, çinko ve tombala yaparak süper ikramiyeler kazan!

Herkesin hayatında en az 1 kez oynadığı Tombala oyunu, artık dijitale taşındı. Misli.com’un Türkiye’ye getirdiği Süper Tombala oyunu ile bulunduğunuz her yerden Tombala oynayabilir ve ikramiyeler kazanabilirsin.

Süper Tombalaya oynamak için...

Peki nedir bu Süper Tombala?

Bu online tombala oyunu aslında bildiğimiz tombala ile aynı özelliklere sahip. 1’den 90’a kadar sırayla numaralar çekiliyor ve satın almış olduğunuz tombala kartlarında o rakamların olması gerekiyor. 1. Çinko, 2. Çinko ve Tombala ikramiyelerinin yanı sıra Jackpot da özel ödül olarak Süper Tombala’da yerini alıyor.

Süper Tombala Özellikleri

Süper Tombala’da 90 adet top ve 125 kart bulunmaktadır.

Tombala kart fiyatları 2 TL, 5 TL ve 25 TL olarak üç farklı tutardadır.

Her 10 dakikada 1 çekiliş yapılır.

Süper Tombala’ya Nasıl Ulaşırım?

Misli.com uygulamasında ve web sitesinde yer alan Süper Tombala sekmesinden istediğin kadar Tombala kartı seçebilir ve bu heyecana ortak olabilirsin.

Türkiye’de ilk kez ve sadece misli.com’da olan Süper Tombala çekilişlerine katılmak için beklemene gerek yok. Hemen misli.com uygulamasını indir, çinko ve tombala ikramiyeleriyle süper ikramiyeler kazan!