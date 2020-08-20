20 Ağustos Perşembe (Bugün) yapılacak Süper Loto çekilişi öncesi heyecan dorukta. Büyük ikramiye katlanarak devam ediyor. 18 Ağustos Salı günü yapılan çekiliş sonrası 29.301.338 TL'lik ikramiye bu akşama devretti. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 29.301.338 TL, canlı yayında çekiliş ise bu akşam 21.30'da Milli Piyango TV'de! Süper Loto ile ilgili tüm detaylar, nasıl oynanır, süper loto kolonları ne kadar gibi bir çok sorunun cevabı haberimizde...

Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılıyor?

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe günü itibariyle çekilişler yeni saati olan 21:30’da gerçekleştiriliyor.

Süper Loto çekilişi canlı yayınlanıyor

Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hemmillipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.