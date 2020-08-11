Süper Loto 11 Ağustos çekilişi öncesi heyecan dorukta. Millipiyangoonline.com üzerinden Süper Loto oynayacak vatandaşlar 26 milyonu geçen ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuruyor. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekiliş sonrası şanslı numaralar 4 - 6 - 14 - 22 - 38 - 58 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 11 kişi 18.842,60, 4 bilen 590 kişi 546,45 TL, 3 bilen 13.891 kişi 28.15 TL ve 2 bilen 132.543 kişi ise 3.10 TL ikramiyeye hak kazandı.Peki, Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Süper Loto ikramiyesi ne kadar verecek? İşte Süper Loto'ya dair tüm detaylı bilgiler haberimizde...

Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleşecek. Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayınlanacak çekilişin ardından sonuçlar ve bilet sorgulama ekranından ikramiye sonucunuzu öğrenebileceksiniz.

Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından dilediğiniz zaman online oyun oynayabilir, QR kodla sorgulama yapabilir, 7-24 para çekip gönderebilir ve tüm sonuçlara ulaşabilirsiniz. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.