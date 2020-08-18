Süper Loto'dan 28 milyon TL ikramiye! Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişi öncesi heyecan dorukta. 16 Ağustos Pazar günü yapılan çekiliş sonrası 28.665.016 TL'lik ikramiye bugüne devretmişti. Süper Loto çekilişi öncesi büyük ikramiye ne kadar, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? Gibi soruların cevapları ve detaylar merak konusu. İşte yeni dönem rekor ikramiyelere imza atan Süper Loto hakkında bütün bilgiler...
16 Ağustos Pazar günü Süper Loto'nun 28.665.016 TL'lik büyük ikramiyesi devretmişti. Bu akşam yapılacak çekiliş öncesi büyük heyecan var. Süper Loto çekilişine katılmak için bayilerden, millipiyongoonline.com ve mobil uygulama üzerinden Süper Loto oynayabilirsiniz. Süper Loto çekilişi canlı olarak gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi öncesi büyük ikramiye ne kadar, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? Gibi soruların cevapları ve detaylar merak konusu. İşte yeni dönem rekor ikramiyelere imza atan Süper Loto hakkında bütün bilgiler...
Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılıyor?
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe günü itibariyle çekilişler yeni saati olan 21:30’da gerçekleştiriliyor.
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ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hemmillipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.
Süper Loto oynamanın kuralları neler?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.