Süper Loto ikramiyesi bugün ne kadar? Süper Loto saat kaçta çekilecek?

Süper Loto'da yeni dönem sonrası ikramiyeler katlandı. Şans oyunlarını yakından takip edenler 4 Ağustos günü yapılacak Süper Loto çekilişini büyük bir merakla bekliyor. Süper Loto ikramiyesi bugün ne kadar olacak? Süper Loto saat kaçta çekilecek? Süper Loto ikramiyesi ve çekiliş saatiyle ilgili tüm detaylar haberimizde olacak... Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Online’a özel büyük ikramiye ne kadar?

Anında Oyna, anında kazan sloganıyla sadece millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak olan 15 yeni Kazı Kazan oyununda 1.2 Milyon TL ortalama ikramiye verilecek.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan 15 yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk yaşanacak. Herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmanın mümkün olacağı yeni Kazı Kazan online oyunları oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak.

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