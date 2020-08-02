Milli Piyango yenilenen yüzü ile hem kazanma şansını hem de ikramiyeleri artırırken oyunlarda gerçekleştirdiği yenilikler ile de oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları online olarak hem millipiyangoonline.com’dan hem de Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından yepyeni özellikleriyle oynanabilecek. Ayrıca geçmişte olduğu gibi hem bayilerden hem de gezici bayilerde yer alacak. Kullanıcılar Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek.

Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto’da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto’da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek. Yeni dönemde hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları.

VE İLK BÜYÜK ÇEKİLİŞ BUGÜN…

Süper Loto’da da ikramiyeler yükseldi. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL.

2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020’de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye’ye şans getirmeyi planlıyor.

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.