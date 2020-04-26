Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde önceki gün futbol ailesi ile yapılan toplantının ardından yeni detaylar netleşmeye başladı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil toplantı sonrası, “Federasyon maçların tek bir adreste oynanmayacağını bize iletti” dese de TFF’nin çok önemli çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Öyle ki, federasyonun Antalya’da spor turizminin önde gelen firmalarından bazı teklifler aldığı ifade ediliyor.

10 farklı senaryodan biri

Nihat Özdemir’in yakın bir süre önce, “10 farklı senaryo üzerinde çalışıyoruz” açıklamasının da bu faaliyetlerle ilgili olduğu öğrenildi. TFF’nin olası bir planda, hakemler ve gözlemcileri, aynı otelde ancak birer kat ara ile konaklatmayı planladığı detayı bile yüksek sesle konuşuluyor.

Kurul seyahatlere karşı

En kritik nokta, Bilim Kurulu’nun görüşleri. Kurul, kusursuz bir izolasyon şartı arıyor. Bilim Kurulu’nun, hızlandırılmış bir fikstürde bir takımın aynı hafta içerisinde 3 farklı ilde maça çıkma ihtimaline sıcak bakmadığı konuşuluyor. Bir futbol takımı kafilesinin en az 45-50 kişilik bir gruptan oluşması ve üç günde bir uçakla seyahat etme ihtimaline kurul sıcak bakmıyor.

TFF görüş alacak

Kurulun ay sonunda yapılacak toplantıda, TFF’ye maçların seyircisiz ve tek bir lokasyonda oynatılması konusundaki görüşünü altını çizerek aktarması bekleniyor. Bu durumda son 8 haftanın tek bir adreste oynanma ihtimali yine önem kazanacak gibi duruyor.

Mutlaka 26 Temmuz

Hassasiyet gösterilen en önemli konulardan biri sezonun bitiş tarihi. 26 Temmuz çok kritik bir tarih. Zira, UEFA liglerin Ağustos’un ilk haftasında tamamlanmasını ve sonrasında da Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’ni bitirmeyi hedefliyor. TFF, Süper Lig’in 2019-2020 sezonunu, istenen tarihten bir hafta önce tamamlamayı ve 29 Ağustos’ta İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için yeterli zamanın kalmasını hedefliyor. Böylece UEFA’nın organizasyonla ilgili Türkiye’ye duyduğu güven boşa çıkarılmamış olacak. İlerleyen büyük turnuvalar için Türkiye’nin UEFA nezdinde her zaman güvenli bir liman olduğu da ispatlanacak.

İşte Bilim Kurulu'nun çekinceleri

1- Sosyal mesafe günlük yaşamda bir buçuk metre civarı ancak futbol gibi temaslı müsabakalarda bu mesafeye hassasiyet göstermek imkansız.

2- Bazı oyuncuların bir karşılaşmada ortalama 8 kez yere tükürdüğü öngörüsü var. Top 90 dakikanın büyük bölümünde zemine temas ediyor ve taç atışları elle kullanılıyor.

3- Savunma ve hücum oyuncuları arasındaki temaslar vücut vücuda. Çoğu zaman elle rakibin yüzüne temas oluyor.

4- Kaleci topa eliyle müdahale ediyor. Kaleci eldiveni olası bir virüsün muhafaza edilmesi açısından çok uygun bir zemin.

5- Soyunma odalarında da temas çok fazla. Malzemeciler herkesle ilgileniyor. Kulüp doktorları da olası sakatlıklarda fiziksel temasta bulunmak zorunda.