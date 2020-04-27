TRT Spor, Süper Lig’in çeşitli takımlarında forma giyen oyuncularla Fifa 2020’de dijital turnuva düzenledi. Kanalın programlarında yayın yapan spiker ve yorumcuları da turnuvaya dahil eden kurum bir hayli renkli bir yayına imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın teklifi üzerine yapılan turnuvada Süper Lig’de forma giyen 4 futbolcu mücadele etti.

İlk maçta başarılı bir sezon geçiren Demir Grup Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ve Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Güray Vural karşı karşıya geldi. Rakibini 6-2 skorla mağlup eden Erdoğan Yeşilyurt adını finale yazdırdı. İkinci maçta Göztepe’nin genç kalecisi Eren Bilen ve HES Kablo Kayserispor’da forma giyen Enver Cenk Şahin karşı karşıya geldi. Bu maçta da gülen taraf 5-2 ile Eren Bilen oldu.

Final maçı büyük bir heyecana sahip oldu. Demir Grup Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt, Göztepe forması giyen Eren Bilen’i 3-2 yenerek turnuvanın galibi oldu. Turnuva boyunca TRT Spor bünyesindeki Ersin Düzen, Ali Gültiken, Tümer Metin ve Ömer Üründül yorumlarıyla maçlara renk kattı.