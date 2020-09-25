Süper Lig'in yeni lideri Karagümrük! Süper Lig puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 36 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'e çabuk ısınan Karagümrük, Başakşehir'i de avladı ve 7 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, yeni sezonda 3 hafta sonunda 0 gol, 0 puanda kaldı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı kritik haftanın puan durumu ve kalan maçlar haberimizde.
Süper Lig'de 3. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Lige harika bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti. 7 puana ulaşan Karagümrük, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonluk kupasıyla kapatan Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk üç haftasında deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray 'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.
Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 3 puan için kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. Maçların sona ermesiyle haberimiz güncellecek ve puan durumu ile maç sonuçları girilecektir.
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Süper Lig puan durumu
1 - Fatih Karagümrük - 7 puan
2 - Galatasaray - 6 puan (1 maçı eksik)
3 - Alanyaspor - 6 puan (1 maçı eksik)
4 - Göztepe - 4 puan (1 maçı eksik)
5 - Beşiktaş - 4 puan (1 maçı eksik)
6 - Antalyaspor - 4 puan (1 maçı eksik)
7 - Hatayaspor - 4 puan (1 maçı eksik)
8 - Fenerbahçe - 4 puan (1 maçı eksik)
9 - Kasımpaşa - 3 puan (1 maçı eksik)
10 - Erzurumspor - 3 puan (1 maçı eksik)
11 - Sivasspor - 3 puan (1 maçı eksik)
12 - Kayserispor - 3 puan (1 maçı eksik)
13 - Konyaspor - 1 puan (1 maçı eksik)
14 - Gaziantep FK - 1 puan (1 maçı eksik)
15 - Trabzonspor - 1 puan (1 maçı eksik)
16 - Gençlerbirliği - 1 puan (1 maçı eksik)
17 - Yeni Malatyaspor - 1 puan (1 maçı eksik)
18 - Denizlispor - 1 puan (1 maçı eksik)
19 - Ankaragücü - 0 puan (1 maçı eksik)
20 - Çaykur Rizespor - 0 puan (1 maçı eksik)
21 - Başakşehir - 0 puan
Süper Lig 3. hafta programı
Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir
Kayserispor - Erzurumspor
Hatayspor - Kasımpaşa
Göztepe - Gaziantep FK
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Sivasspor - Ankaragücü
Konyaspor - Beşiktaş
Galatasaray - Fenerbahçe
Antalyaspor - Denizlispor
Haftayı bay geçen takım: Gençlerbirliği