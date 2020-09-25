Süper Lig'de 3. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Lige harika bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçti. 7 puana ulaşan Karagümrük, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonluk kupasıyla kapatan Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Turuncu-lacivertli takım, ligin ilk üç haftasında deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray 'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe 3 puan için kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. Maçların sona ermesiyle haberimiz güncellecek ve puan durumu ile maç sonuçları girilecektir.

Süper Lig puan durumu

1 - Fatih Karagümrük - 7 puan

2 - Galatasaray - 6 puan (1 maçı eksik)

3 - Alanyaspor - 6 puan (1 maçı eksik)

4 - Göztepe - 4 puan (1 maçı eksik)

5 - Beşiktaş - 4 puan (1 maçı eksik)

6 - Antalyaspor - 4 puan (1 maçı eksik)

7 - Hatayaspor - 4 puan (1 maçı eksik)

8 - Fenerbahçe - 4 puan (1 maçı eksik)

9 - Kasımpaşa - 3 puan (1 maçı eksik)

10 - Erzurumspor - 3 puan (1 maçı eksik)

11 - Sivasspor - 3 puan (1 maçı eksik)

12 - Kayserispor - 3 puan (1 maçı eksik)

13 - Konyaspor - 1 puan (1 maçı eksik)

14 - Gaziantep FK - 1 puan (1 maçı eksik)

15 - Trabzonspor - 1 puan (1 maçı eksik)

16 - Gençlerbirliği - 1 puan (1 maçı eksik)

17 - Yeni Malatyaspor - 1 puan (1 maçı eksik)

18 - Denizlispor - 1 puan (1 maçı eksik)

19 - Ankaragücü - 0 puan (1 maçı eksik)

20 - Çaykur Rizespor - 0 puan (1 maçı eksik)

21 - Başakşehir - 0 puan

Süper Lig 3. hafta programı

Fatih Karagümrük 2 - 0 Başakşehir

Kayserispor - Erzurumspor

Hatayspor - Kasımpaşa

Göztepe - Gaziantep FK

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Sivasspor - Ankaragücü

Konyaspor - Beşiktaş

Galatasaray - Fenerbahçe

Antalyaspor - Denizlispor

Haftayı bay geçen takım: Gençlerbirliği