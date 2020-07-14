Süper Lig'e yüksek bonservis bedelleriyle transfer olan ve ülkemizde oynadıkları futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan 10 ismi bu videoda buluşturduk! İşte Süper lig tarihinin en çok pişmanlık yaratan 10 fiyasko transferi...

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