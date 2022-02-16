Bordo-Mavililer, bu sezon Süper Lig 'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (18), en fazla puan toplayan (60), en fazla gol atan (44) ve en az gol yiyen (18) iki takımdan biri olurken, en iyi averaja sahip (26) tek yenilgisi olan (1), takım unvanıyla hem dış saha hem iç saha da zirvenin sahibi oldu. Dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet 2 beraberlikle 29 puan alan Trabzon'u 21 puanla bu hafta karşılaşacağı Alanya takip ediyor. İç sahada 13 maçta 9 galibiyet 4beraberliği bulunan Fırtına, Konya galibiyetiyle bu alanda da zirveye çıktı.