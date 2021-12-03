Süper Lig'in rakamları
Süper Lig'de 15. haftaya girilirken geride bıraktığımız maçları iddaaseverler için değerlendirdik. Oynanan 140 maçta kg var oranı, alt üst oranlar ve ev sahibi takımların kazanma yüzdelerini bulabilirsiniz. İşte Süper Lig'in istatistikleri...
Süper Lig 'in geride bıraktığı 14 taftada toplamda 140 maç oynandı. Bunların yüzde 48'lik bölümünü ev sahibi kazanırken yüzde 27'lik bölümünü deplasman takımları sahadan 3 puanla ayrıldı.
Süper Lig'in yaş ortalaması
Avrupa futbolunun major ligler arasında yaş ortalaması bir hayli fazla olan ligimizde ortalama değer 27.1. Süper Lig, 27,78 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi konumunda. UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait. Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,78 oldu.
Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor. Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor. En yaşlı lig klasmanının üçüncü sırasındaysa Kıbrıs Rum Kesimi var. Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,91.
Gol sayısı
Ev Sahibi: 217/369 %58
Deplasman: 152/369 %41
Maç Başına 2.64 gol
Ev Sahibi: 1.55/2.64 %58
Deplasman: 1.09/2.64 %41
Kart/Penaltı Sayısı
Sarı kart: 642
Kırmızı kart: 32
Penaltı: 40
İddaa İstatistikleri
2.5 Alt: 68/140
2.5 Üst: 72/140
3.5 Alt: 106/140
3.5 Üst: 34/140
Karşılıklı Gol (Toplam 140 maç)
KG Var: 74/140
KG Yok: 66/140