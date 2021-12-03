Süper Lig 'in geride bıraktığı 14 taftada toplamda 140 maç oynandı. Bunların yüzde 48'lik bölümünü ev sahibi kazanırken yüzde 27'lik bölümünü deplasman takımları sahadan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'in yaş ortalaması

Avrupa futbolunun major ligler arasında yaş ortalaması bir hayli fazla olan ligimizde ortalama değer 27.1. Süper Lig, 27,78 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi konumunda. UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait. Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,78 oldu.

Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor. Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor. En yaşlı lig klasmanının üçüncü sırasındaysa Kıbrıs Rum Kesimi var. Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,91.

Gol sayısı

Ev Sahibi: 217/369 %58

Deplasman: 152/369 %41

Maç Başına 2.64 gol

Ev Sahibi: 1.55/2.64 %58

Deplasman: 1.09/2.64 %41

Kart/Penaltı Sayısı

Sarı kart: 642

Kırmızı kart: 32

Penaltı: 40

İddaa İstatistikleri

2.5 Alt: 68/140

2.5 Üst: 72/140

3.5 Alt: 106/140

3.5 Üst: 34/140

Karşılıklı Gol (Toplam 140 maç)

KG Var: 74/140

KG Yok: 66/140