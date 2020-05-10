Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde Süper Lig başta olmak üzere futbol ligleri hakkında planı açıklamıştı. Başkan Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran tarihinde başlayacağını Süper Lig özelinde ise 26 Temmuz tarihinde bitirileceğini açıkladı. Corona virüsü salgını dışında akıllara bir başka soru takıldı: Hava sıcaklarının nasıl olacak? Genelde Mayıs ayı sonunda biten Süper Lig maçları Haziran ve Temmuz aylarında bir başka deyişle yaz aylarında oynanacak. Peki Türkiye'de tahminler nasıl?

Öncelikle zaman zaman ortaya atılan tek şehirde maçların oynanması konusu gündeme geldiğinde imkanları nedeniyle ilk akla gelen şehir Antalya'dan başlayalım. Bu şehirden başlangıç yapmanın bir başka nedeni Antalyaspor ve Alanyaspor'un yer aldığı Antalya şehrinin diğer illere göre yaz aylarında daha sıcak olması hatta ilk akla gelen şehirlerden biri olması..

ANTALYA

Antalya'da günümüzde de sıcaklık seviyesi yükselmiş durumda. Mayıs ayının kalan 21 günlük döneminde zaman zaman sıcaklık gündüz 30 °C civarına yükselmiş durumda. Normal şartlarda bu dönemde (bugün) Alanyaspor-Denizlispor gelecek hafta da Alanyaspor- Galatasaray gibi maçlar oynanacaktı. 2020 yılı Haziran ayı incelendiği zaman ise ay sonuna doğru sıcaklık gündüz 33 °C civarına yükselmiş durumda. Gece sıcaklıkları ise en fazla 20 °C oluyor. 2020 yılı Temmuz ayı içinde ise gündüz 34 °C civarına yükselmiş durumda. Bu dönem oyuncuları etkileyebilecek bir dönem olarak gözleniyor...

İSTANBUL

İstanbul'da günümüzde sıcaklık seviyesi yükselmiş durumda değil hatta bahar havası devam ediyor diyebiliriz. Mayıs ayının kalan 21 günlük dönemine bakıldığı zaman sıcaklık gündüz sadece bir kaç gün 26-27 °C civarına yükselmiş olacak. 2020 yılı Haziran ayı incelendiği zaman yine sıcaklıkların çok yükselmediği gözleniyor. İstanbul'da gündüz en fazla 27 °C gece ise 17 - 20 °C olacak. Yağışın görülmediği tahmin sanki ideal futbol iklimini çağrıştırıyor. (özellikle akşam saatleri) 2020 yılı Temmuz ayı içinde ise sıcaklıkların en fazla 28-29 °C civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu yaz İstanbul için hava çok sıcak olmayacak gibi...

ANKARA

Ankara'da günümüzde sıcaklık seviyesi özellikle gelecek hafta yükselecek. Ramazan bayramı öncesinde Ankara'da sıcaklık gündüz 30 °C civarına yükselmiş olacak. Bayram döneminde 20 °C civarına kadar düşecek. Ankara'da 2020 yılı Haziran ayı sonlarına doğru sıcaklık 30-31 °C civarına yükselmiş olacak, ay sonunda zaman zaman yağmur geçişleri tahmin ediliyor. 2020 yılı Temmuz ayı içinde ise sıcaklıkların en fazla 30 °C altına pek inmediği gözleniyor. Hem Ankaragücü hem de Gençlerbirliği'nin yer aldığı Ankara, tahminlere göre gündüzlerde İstanbul'dan daha sıcak bir görüntü verecek...

GAZİANTEP

Gaziantep FK takımının yer aldığı Gaziantep şehrinde sıcaklık önümüzdeki bir kaç gün itibariyle artacak. Mayıs ayının ikinci yarısında itibaren sıcaklık 30-31 °C civarına yükselmiş olacak. 2020 yılı Haziran ayı gündüz zaman zaman 35 °C civarına yükselen sıcaklık, 2020 yılı Temmuz ayı içinde ise en yüksek 36 °C görecek. tabii ki Ağustos ayı içinde ligler başladığı zaman da Gaziantep ve çevresinde benzer sıcaklıklar var ve maçlar oynanıyor. Genellikle gece karşılaşmaları gerçekleştiriliyor. Fakat özellikle Gaziantep için maçlarının tamamını gece oynamak zorunda olduğunu belirtmek mümkün..

İZMİR

İzmir'de günümüzde sıcaklık seviyesi normal ancak özellikle gelecek hafta çok yükselecek. Mayıs ayının 15-16-17'sinde İzmir'da sıcaklık gündüz 36-37 °C civarına yükselmiş olacak. Normal şartlarda bu dönemde İzmir'de Göztepe-Sivasspor (son hafta) maçı oynanacaktı. İzmir şehri, Mayıs ayını ortalama 26-27 °C civarına tamamlarken Haziran ayı içinde zaman zaman gündüz 34 °C civarına sıcaklık görecek. Temmuz ayı içinde ise sıcaklığın gündüz 30 °C altına ve gece 20 °C altına inmesi beklenmiyor. İzmir'de hatta yaklaşık benzer iklim şartları olan Denizli'de gece oynanan maçlarda da dikkatli olunması gerekecek...

TRABZON

Trabzon 'da günümüzde sıcaklık seviyesi futbol için ideal seviyelerde ancak tabii futbol corona virüs salgını nedeniyle diğer sporla gibi oynanamıyor. Zaman zaman yağış beklenirken ay sonuna kadar Trabzon'da sıcaklık yüksek olmayacak. Haziran ayı içinde yine sıcaklığın en fazla 26-27 °C civarında olması bekleniyor. Trabzon'da bu yıl Temmuz ayı içinde ise sıcaklığın gündüz 27 °C üstüne ve gece ise 20 °C üstüne çıkması beklenmiyor. Dolayısıyla benzer iklimi olan Rize ve Trabzon'da maçların zaman zaman 21:00-22:00 civarından 19:00-20:00 civarına çekilebileceğini belirtmek gerekir..

KAYSERİ

Kayseri'de günümüzde sıcaklık seviyesi yüksek değil ve ay sonuna kadar böyle olacağı tahmin ediliyor. Haziran ayı içinde özellikle ikinci bölümde sıcaklıklar gündüz 27-28 °C civarına kadar çıkması bekleniyor. Karasal iklimin hüküm sürmesi nedeniyle gece sıcaklık 13-14 °C civarına kadar inebiliyor. Temmuz ayı içinde ise derecelerin 2 ya da 3 puan yükselmesi bekleniyor. Benzer sıcaklık değeri bir başka ligin iddialı takımı Demir Grup Sivasspor'un yer aldığı Sivas'ta da geçerli..

MALATYA

Malatya'da günümüzde sıcaklık seviyesi normal ancak özellikle gelecek hafta yükselecek. Mayıs ayının 15-16-17'sinde Malatya'da sıcaklık gündüz 30-32 °C civarına yükselmiş olacak. Normal şartlarda bu dönemde Malatya'da Yeni Malatyaspor-Gazinatep FK maçı oynanacaktı. Malatya şehri, Haziran ayını ortalama 30-31 °C civarına tamamlarken Temmuz ayı içinde zaman zaman gündüz 35 °C civarına sıcaklık görecek. Temmuz ayı özelinde Malatya'da maçların gece oynaması daha uygun olacak gibi...

KONYA

Konya'da günümüzde sıcaklık seviyesi normal ancak özellikle gelecek hafta yükselecek. Zaman zaman sıcaklık gündüz 30-31 °C civarına yükselmiş olacak. Normal şartlarda bu dönemde Malatya'da Konyaspor-Alanyaspor maçı oynanacaktı. Konya şehri, Haziran ayını ortalama 27-28 °C civarına tamamlarken Temmuz ayı içinde zaman zaman gündüz 32 °C civarına kadar sıcaklık yükselecek. Temmuz ayı özelinde Konya'da maçların gece oynaması daha uygun olacak gibi...

Genelleme yaparsak liglerin başladığı dönem ile sona ereceği dönemde (şartlar değişmez ligler oynanırsa) TFF maç planlama kurulu muhtemelen ligin ilk haftaları gibi bir maç programı yapacak. Burada ilk hafta olduğu gibi zaman zaman 21:45 - 22:00 başlangıç saati ile 2-3 maç çakışabilecek. Şartları biraz daha uygun İstanbul, Trabzon, Rize gibi şehirlerde 19:00-20:00 opsiyonlu başlangıç saati olsa da Antalya, İzmir, Malatya, Gaziantep, Kayseri gibi şehirlerde 21:00 ve sonrası tercih edilmesi gerekecek. Gündüz maç ise imkansıza yakın...









fanatik.com.tr / Tolga Kuru