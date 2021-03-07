Beşiktaş bu sezon Süper Lig'deki 11. iç saha galibiyetine Gaziantep karşısında imza attı. Milliyet'in haberine göre; Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde siyah-beyazlı takım kadar evinde maç kazanan sadece bir ekip bulunuyor. Müthiş bir form yakalayan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin de Beşiktaş gibi iç sahada 11 galibiyeti bulunuyor.

Rekora 1 gol kaldı

Gaziantep ağlarını 2 kez sallayarak, Süper Lig’de 15 gole ulaşan Vincent Aboubakar kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. 2013-14 sezonunda Fransa’da Lorient formasıyla 16 kez ağları sallayan Kamerunlu yıldız bu sezon 1 gol daha atarsa kariyer rekorunu egale edecek. Aboubakar kalan 11 lig maçında 17 gole ulaşırsa kariyerinin en iyi sezonuna imza atmış olacak.

‘Cenk’in dizinde kemik ödemi var’

Dizindeki sakatlığı devam eden Cenk Tosun, Gaziantep FK maçını tribünden takip etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Denizli ve Malatya maçlarını kaçıran golcü futbolcunun dizinde kemik ödemi olduğunu söyledi. Tedavisine devam edilen Cenk’in birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı ifade edildi.