2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralanan ve 1 dönemlik performansıyla Siyah-Beyazlılar'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayarak taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar eski günlerini aratmıyor. Sakatlık problemleri sebebiyle 4 yıl aradan sonra Beşiktaş'a soru işaretleriyle dönen Kamerunlu forvet kendisine güvenenleri yanıltmadı. Ligde oynadığı son 4 maçta 5 golü bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Erzurum'u da boş geçmedi.

Eleştirileri boşa çıkarttı

Yıldız oyuncu 59'da penaltıdan ve 71'de ceza sahası içerisinden şık vuruşla attığı gollerle galibiyette büyük rol oynadı. Son 5 maçta 7, ligde ise toplamda 8 gole ulaşan Aboubakar krallık yarışında da zirveye yerleşti. Performansıyla parmak ısırtan başarılı oyuncu, sezon başındaki eleştirileri de boşa çıkarttı.