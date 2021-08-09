Bu sezon ligde mücadele edecek 20 takımdan 2’si yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak. Son şampiyon Beşiktaş ile Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Vavacars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray , Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’un yanı sıra ligin yeni ekipleri Adana Demirspor, Altay ve Giresunspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.

Fenerbahçe ve Gaziantep ise teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu. Süper Lig’de geçen sezon başında 21 takımın 10’u eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.

Teknik direktörlerin 2’si yabancı

Süper Lig’de yeni sezon öncesinde kulüplerin tercihi son dönemde olduğu gibi Türk teknik adamlardan yana oldu. Ligde mücadele edecek 20 takımın 18’inde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 2 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.

Fenerbahçe, Portekizli Vitor Pereira, Vavacars Fatih Karagümrük de İtalyan Francesco Farioli yönetiminde sezona başlayacak.

Ligde geçen sezon başında ise 16 Türk, 5 yabancı teknik adam yer alıyordu.

Bu sezon görev yapacak 5 isim daha önce şampiyonluk yaşadı

Süper Lig’de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden Galatasaray’ın çalıştırıcısı Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Fatih Terim dışında ligde bu sezon takım çalıştıracak teknik direktörler arasında 4 isim daha şampiyonluk gördü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın geçen sezon siyah-beyazlı ekle ilk şampiyonluğunu yaşarken, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Medipol Başakşehir, Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşımıştı.

En genç ve en tecrübeli teknik adamlar

Süper Lig’de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 32 yaşındaki Francesco Farioli, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Mustafa Denizli.

Vavacars Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünü yapacak Francesco Farioli, 10 Nisan 1989, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de 10 Kasım 1949 doğumlu.

"Dört büyükler"de oynayanlar

Süper Lig’de yeni sezonda görev yapacak birçok teknik direktör, futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da forma giydi.

Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba (Beşiktaş), Aykut Kocaman (Fenerbahçe), Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Ömer Erdoğan (Galatasaray), Ünal Karaman (Trabzonspor) Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), Erol Bulut, Bülent Uygun (Fenerbahçe ve Trabzonspor), Sergen Yalçın (Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor) "dört büyükler"in forması altında top koşturdu.

Geçen sezon 16 takımda teknik adam değişti

Süper Lig’de geride kalan 2020-2021 sezonunda 16 kulüp teknik adamını değiştirdi.

Beş kulübün teknik adam değişikliğine gitmediği sezonda Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, Galatasaray’da Fatih Terim, Alanyaspor’da Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor’da Ömer Erdoğan ve Sivasspor’da Rıza Çalımbay başladıkları sezonu tamamlayan teknik adamlar oldu.

Türkiye’de istikrar rekoru Milne’de

Süper Lig’de geride kalan 63 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş’ta görev yapan Gordon Milne’in elinde bulunuyor.

İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye’deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş’ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor’u da çalıştıran Milne, Türkiye’de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.

Süper Lig’de en çok maça çıkan Aybaba

Süper Lig’de en deneyimli teknik direktörlerinden olan Samet Aybaba, en çok maça çıkan teknik adam unvanına sahip.

Samet Aybaba, Türkiye’nin en üst kademe liginde 618 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor. Aybaba’yı, 578 maçla Şenol Güneş ve 553 karşılaşmayla Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay izliyor.

Giresunspor’u Süper Lig’e taşıyan ve görevine devam edecek Hakan Keleş’in Süper Lig deneyimi bulunmuyor.

Son 14 sezona Türk teknik adam damgası

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Beşiktaş’ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe’nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Süper Lig’de 2006-2007 sezonundan sonra şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:

Sezon Takım Teknik direktör

2007-2008 Galatasaray Cevat Güler

2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli

2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam

2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman

2011-2012 Galatasaray Fatih Terim

2012-2013 Galatasaray Fatih Terim

2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal

2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu

2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş

2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş

2017-2018 Galatasaray Fatih Terim

2018-2019 Galatasaray Fatih Terim

2019-2020 Medipol Başakşehir Okan Buruk

2020-2021 Beşiktaş Sergen Yalçın

Teknik direktörler

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran teknik adamlar şunlar:

Takım Teknik direktör Ülkesi Geçen sezon sonu

Adana Demirspor Samet Aybaba Türkiye Samet Aybaba

Alanyaspor Çağdaş Atan Türkiye Çağdaş Atan

Altay Mustafa Denizli Türkiye Mustafa Denizli

Atakaş Hatayspor Ömer Erdoğan Türkiye Ömer Erdoğan

Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor Bülent Uygun Türkiye Bülent Uygun

Vavacars Fatih Karagümrük Francesco Farioli İtalya Francesco Farioli

Fenerbahçe Vitor Pereira Portekiz Emre Belözoğlu

Fraport TAV Antalyaspor Ersun Yanal Türkiye Ersun Yanal

Galatasaray Fatih Terim Türkiye Fatih Terim

Gaziantep Erol Bulut Türkiye Ricardo Sa Pinto

Giresunspor Hakan Keleş Türkiye Hakan Keleş

Göztepe Ünal Karaman Türkiye Ünal Karaman

İttifak Holding Konyaspor İlhan Palut Türkiye İlhan Palut

Kasımpaşa Şenol Can Türkiye Şenol Can

Kayserispor Yalçın Koşukavak Türkiye Yalçın Koşukavak

Medipol Başakşehir Aykut Kocaman Türkiye Aykut Kocaman

Sivasspor Rıza Çalımbay Türkiye Rıza Çalımbay

Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor İrfan Buz Türkiye İrfan Buz

AA