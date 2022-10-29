Yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleri, kadrosuna kattığı yıldız isimler ile ön plana çıktı. Türkiye'de 2022-2023 sezonu yaz transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlara gelen futbolcular gösterdikleri performanslarla piyasa değerlerini arttırmayı başardılar. Futbolcuların yükselen fiyatlarının ardından en pahalı ilk 11 belli oldu. Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i şu şekilde...

KALEDE UĞURCAN

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen kaleciler arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu. Bordo-mavililerin altyapısından yetişen tecrübeli eldiven 14 milyon euroluk piyasa değeriyle kaleyi devraldı.

SAVUNMADA BEŞİKTAŞ AĞIRLIKLI

Spor Toto Süper Lig'in en değerli oyuncularından oluşan ilk 11'de savunma hattında Beşiktaş 'tan iki oyuncu yer aldı. Sol tarafta West Ham United'dan Beşiktaş'a transfer olan Arthur Masuaku, 5 milyon 500 bin euro ile listede yerini aldı. Sağ stoper pozisyonunda en yüksek piyasa değerine sahip isim yine Beşiktaş'tan Valentin Rosier oldu. Rosier'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Savunmanın en değerli oyuncusu ise orta tarafta Fenerbahçe 'den Attila Szalai oldu. Savunmanın en değerli oyuncuları arasına, orta stoperde bir diğer isim ise Galatasaray 'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson oldu. Macar stoper Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson'nun piyasa değeri ise 14 milyon euro.

ORTA SAHA KURGUSU

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira orta saha kurgusunda en değerli futbolcular arasına giren isim oldu. Lucas Torreira'nın şu anki piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Portekizli Yıldızı Miguel Crespo, 10 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kadrosuna ismini yazdıran futbolcu oldu. Bu iki oyuncuya eşlik eden isim Yusuf Yazıcı oldu. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Yusuf Yazıcı sezon sonuna kadar Lille'den kiralandı.

KANATLARDA ROSSİ VE TRAORE

Spor Toto Süper Lig'in en değerli sol kenar oyuncusu Diego Rossi, en değerli sağ kanat oyuncusu ise Bertrand Traore oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu 14 milyon euro, Başakşehir'in yeni skoreri 14 milyon euro değerinde.

İLERİ UÇTA ICARDİ

Dev listede forvet hattında Mauro Icardi yer aldı. Arjantinli orta saha Spor Toto Süper Lig'de güncel piyasa değeri en yüksek isim olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 17 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. (Skorer)