Süper Lig’de Guilherme fırtınası esiyor... Yeni Malatya’nın geçen sezonun ardından 2 yıl daha kiraladığı Brezilyalı futbolcu, ilk 8 haftaya damga vurdu. Bu süreçte tüm maçlarda oynayan 28 yaşındaki Sambacı, 4 gol attı, 5 asist yaptı. Toplamda 9 kez skora katkı yapan Guilherme, bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. Guilherme’yi 8 skor katkısı ile Sörloth (Trabzonspor), Cisse (Alanya) ve takım arkadaşı Jahovic (Malatya) takip ediyor. 2018-2019’da toplam 30 lig karşılaşmasında görev yapan Guilherme, 5 gol, 7 asistle sezonu tamamlamıştı. Guilherme ligin ilk çeyreğinde şimdiden bu rakamlara çok yaklaştı.

Aynı hocası gibi!

Guilherme’nin bu çıkışındaki en büyük pay sahibi ise tartışmasız hocası Sergen Yalçın. Türk futbolunun unutulmaz 10 numaralarından Sergen hoca, Guilherme’yi de kendisi gibi serbest oynatıyor, Brezilyalı futbolcu da golleri ve asistleriyle Yeni Malatya’yı sırtlıyor.

Aslıhan Çil