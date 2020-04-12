Fanatik twitter üzerinden sorduğumuz ''Süper Lig'de ilk 26 haftanın en iyi forveti kim?'' sorusunun cevabı belli oldu. 9.760 kullanıcının oy kullandığı ankette ilk sırayı Trabzonspor ile harika bir sezon geçiren, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih, Liverpool, Napoli, Monaco gibi takımları peşine takan Alexander Sörloth aldı.

Bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth, oyların %61.4'ünü alarak dev rakiplerine ezici bir üstünlük sağladı. Türkiye’de yılın transferi olan ve imzası dünya çapında ses getiren Radamel Falcao, 2. sırada yer aldı. Ligde 9 gol atıp 1 de asist yapan tecrübeli golcü, %18.8'lik yüzdesiyle Sörloth'u takip etti.

Sezon başı Fenerbahçe ve Galatasaray 'ı karşı karşıya getiren, tercihini Sarı Lacivertli ekipten yana kullanan Vedat Muriç ise 3. sırada kaldı.

25 maçta rakip filelere 13 gol bırakan ve son günlerde ismi Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile ciddi şekilde anılan Vedat Muriç, oyların %17.5'ini aldı.

24 maçta 16 gol atan ve Alanyaspor'un başarısındaki başrolü oynayan, Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Papiss Cisse ise %2.3'lük yüzdesiyle 4. sırada yer aldı.



