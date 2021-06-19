Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor , yeni sezon planlaması ve yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine önemli fark attı... Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kadro çalışmalarına çok erkenden başlayan Bordo-Mavililer, lig biter bitmez Gervinho ve Bruno Peres hamleleri ile bombaları patlattı. Devamında Marek Hamsik’in transferini bitiren Fırtına, son olarak Fode Koita’ya imzayı attırdı. Sağ bek, forvet, kanat ve orta alanı güçlendiren Karadeniz ekibinde, satış listesi de çok önceden hazırlanmıştı.









Satılacaklar belli

İyi teklif gelmesi halinde Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban’ı satmayı planlayan Trabzonspor, bu üçlüden toplam30milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. Fırtına’nın transferde yaptığı bu hamleler, rakiplerinin durumuna bakıldığında daha da önemli hale geliyor. Çünkü İstanbul’un 3 büyük kulübün de henüz teknik direktör bile belli değil. Üstelik Galatasaray ile Fenerbahçe ’de seçim süreci var. Mevcut durumda, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinin çok önünde olan Trabzonspor, yeni sezon kampına ciddi avantajla başlayacak.

Yüzde 100 hazır kadro...

28 Haziran’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde topbaşı yapacak olan Trabzonspor, sonrasında 4-5 Temmuz’da Riva’da kampa girecek. Bu sürece kadar yabancı forvet takviyesini de gerçekleştirmeyi hedefleyen Bordo Mavililer, sonrasında yüzde 100hazır kadrosuyla Süper Lig’e seri galibiyetlerle başlamak istiyor.





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Bonservis yok, imza parası var

Fırtına, kadrosuna kattığı4yabancı oyuncuya da bonservis bedeli ödemedi. Gervinho ve Hamsik ile yıllık 1.5milyon Euro garanti ücret üzerinden sözleşme yapılırken, Gervinho’ya senelik 650 bin Euro, Slovak yıldıza da 700bin Euro imza parası verilecek. Bruno Peres’in maaşı 1.2milyon Euro, Koita’nın ise önümüzdeki sezon için 1 milyon 150 bin Euro...Peres’e 500 bin Euro, Koita’ya da 333 bin Euro imza parası ödenecek.4oyuncunun yıllık garanti ücretlerinin toplamı:5milyon350 bin Euro. İmza paraları ise2milyon 183bin Euro’ya denk geliyor.