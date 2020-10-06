Süper Lig’in en değerlisi Medipol Başakşehir

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, Süper Lig’de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, 88,95 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Turuncu-lacivertli takımın ardından, 81,95 milyon avro kadro değeriyle Trabzonspor ikinci sırada, 77,60 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü, 76,60 milyon avroyla Beşiktaş dördüncü ve 70,13 milyon avroyla değeriyle Galatasaray beşinci sıraya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 12,75 milyon avro takım değeriyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gösterildi.

Süper Lig’de yer alan 21 takımın toplam kadro değeri ise 732,63 avro olarak belirtildi.

Süper Lig ekiplerinin değerleri

Transfermarkt’ın değerlendirmesine göre, Süper Lig’de mücadele edecek 21 takımın kadro değerleri şöyle:

Sıra Takım Değeri (milyon avro)

1 Medipol Başakşehir 88,95

2 Trabzonspor 81,95

3 Fenerbahçe 77,60

4 Beşiktaş 76,60

5 Galatasaray 70,13

6 Çaykur Rizespor 32,70

7 Demir Grup Sivasspor 32,28

8 Aytemiz Alanyaspor 25,28

9 Yeni Malatyaspor 24,48

10 Kasımpaşa 23,53

11 İttifak Holding Konyaspor 21,15

12 Fatih Karagümrük 21,03

13 Gaziantep FK 20,58

14 MKE Ankaragücü 19,55

15 Hes Kablo Kayserispor 18,95

16 Fraport TAV Antalyaspor 18,83

17 Göztepe 18,83

18 Yukatel Denizlispor 16,98

19 Atakaş Hatayspor 16,13

20 Gençlerbirliği 14,40

21 BB Erzurumspor 12,75

En değerli oyuncu listesi

Transfermarkt’ın değerlendirmesinde, Süper Lig’de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 16 milyon avroyla Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Uğurcan Çakır’ı, 13 milyon avro değerle takım arkadaşı Abdülkadir Ömür takip etti.

Süper Lig’de ter dökecek en değerli 10 oyuncu listesinde Medipol Başakşehir’den 4, Trabzonspor ve Fenerbahçe’den ikişer, Galatasaray ve Beşiktaş’tan da birer isim yer aldı.

En değerli 10 futbolcu

Transfermarkt’ın verilerine göre Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu şöyle:

Oyuncu Takım Değeri (milyon avro)

Uğurcan Çakır Trabzonspor 16

Abdülkadir Ömür Trabzonspor 13

Edin Visca Medipol Başakşehir 12,5

İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir 10

Mbwana Samatta Fenerbahçe 9,5

Giuliano Medipol Başakşehir 9

Adem Ljajic Beşiktaş 8

Marcelo Saracchi Galatasaray 8

Atalay Bayındır Fenerbahçe 8

Nacer Chadli Medipol Başakşehir 8