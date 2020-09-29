1 Ocak 2020 tarihinde 6 milyon Euro’luk bir piyasa değeri olan Uğurcan Çakır’ın tahmini bonservis fiyatı artık 16 milyon Euro gözüküyor. Onu 13 milyon Euro ile Abdülkadir Ömür takip ediyor. 3. sırada Visca (12.5 milyon Euro), 4. sırada İrfan Can (10 milyon Euro) ve 5.’likte Samatta (9.5 milyon Euro bulunuyor. Uğurcan gibi değeri en çok yükselen diğer oyuncular 4 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya çıkan İrfan Can ve değerini ikiye katlayan Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır (8 milyon Euro). Piyasası en çok düşenler ise Galatasaraylı Falcao ve Beşiktaşlı Adem Ljajic. 1 Ocak 2020’de Ljajic 12 milyon Euro, Falcao ise 8 milyon Euro’ydu. Mevcut verilere göre Falcao 4.2 milyon Euro, Ljajic ise 8 milyon Euro.