Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezonda yeni hedeflerle umutlu bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son 50 günlük periyotta deyim yerindeyse hayalleri suya düştü.

Yeni transferleri ve coşkulu oyunu ile sık sık performansı ile övgü alan ancak Süper Lig'in 2. yarısında oynadıkları Başakşehir maçı sonrası düşüşe geçen Sarı Lacivertliler'de kart istatistiği de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe sezon başından bu yana gördüğü 8 kırmızı kart ile ligin en agresif takımı konumunda. Agresif oyun bazı zamanlarda Sarı Lacivertli oyunculara kart olarak geri dönüş yaptığı gözüküyor.

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Fenerbahçeli futbolcular 8 kırmızı kartın yanında bu sezon tam 57 kez sarı kart gördü. Fenerbahçe'yi kırmızı kartta takip eden Yeni Malatyaspor. Sarı Siyahlı ekip tam 7 kırmızı kartla 2. sırada bulunuyor.

Ligde sarı kart sayısı en fazla olan takım ise Kasımpaşa. İstanbul ekibi gördüğü 71 sartı kartla bu alanda lider durumda.

Hazırlayan: Aslıhan Çil