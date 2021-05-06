Erzurum-Kasımpaşa maçı haftanın en dikkat çeken ateş hattı karşılaşması. Başakşehir’in Sivas deplasmanı, Ankaragücü’nün Fenerbahçe ’yi ağırlaması da tansiyonu artırıyor. İddiasız takımlarla oynayacak olan Kayseri, Malatya ve Gençlerbirliği’nin alacağı sonuçlar ise tehlikeli bölgenin kaderini çizecek!

Yeni Malatya finale hazır

Kayseri beraberliğiye 41 puana ulaşan Yeni Malatyaspor puanını 45 yaparak rahatlayan Çaykur Rizespor’a konuk olacak. İrfan Buz bu kritik maçta alınacak 3 puanla birlikte düşme stresini tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Takımdaki tüm eksiklerin dönmesi de deneyimli teknik adamın bu konuda elini güçlendiriyor. Sakatlıkları bulunan Olcay, Aly Malle ve Kubilay hazır hale geldi.

Paşa’da sakat çok

Alanyaspor ’u yenip 40 puana ulaşarak avantaj elde eden Kasımpaşa’da zorlu Erzurum deplasmanı öncesi takımın önemli isimlerinin tedavileri tamamlanmış değil. Aytaç Kara’nın kadro dışı kaldığı İstanbul temsilcisinde Fode Koita, Dusko Tosic, Jeanvier, Armin Hodzic ve Yusuf Erdoğan gibi yıldız isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Takımın en önemli kozları yine Thelin ve Hajradinovic olacak.

Dadaş’ta kriz büyüyor

Daha önce 4 yıldız oyuncusuyla sözleşme feshi yoluna giden Erzurumspor’da ekonomik problemler iyice ayyuka çıktı. Ricardo Gomes’in teknik direktör Yılmaz Vural’la yaşadığı bariz problemin ardından 4 aydır ödeme alamayan bazı oyuncuların da idmana çıkmak istemediği, ancak yönetim tarafından ikna edildikleri belirtildi. Kasımpaşa ile kader maçına çıkacak olan Mavi-Beyazlılar’da başka eksik bulunmuyor.

Başakşehir, 5 eksikle Sivas’a

Seri galibiyetlerle kaosun içinden çıkan Başakşehir bu hafta rahatlamak istiyor. Ancak İstanbul temsilcisinin rakibi tam 16 haftadır kaybetmeyen Sivasspor. Zorlu deplasman öncesi Başakşehir’e Guldbrandsen’den de kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta oynayamayan başarılı hücum oyuncusu Sivas’a da yetişmiyor. Guiliano da tedavisi nedeniyle forma giyemeyecek. Turuncu-Lacivertliler’de Ponck, Caicara ve Hasan Ali’nin de sakatlıkları devam ediyor.

Gençler’de forvet alarmı!

35 puanda kalan Gençlerbirliği’nin Karagümrük karşısında kazanmaktan başka şansı yok. İddiası kalmayan rakibi karşısında mutlaka galibiyet hedefleyen Başkent ekibinde Furman, Ayite ve Candeias gibi ilk 11 oyuncuları sakatlıkları nedeniyle bu kritik karşılaşmada oynayamayacaklar. Takımın hücum hattındaki silahlarından Sandro Lima da cezalı. Teknik direktör Özcan Bizati özellikle hücum hattında sıkıntı yaşıyor. Sefa Yılmaz’ın takımın gol yükünü çekmesi bekleniyor.

Konya’nın derdi yok

İlhan Palut yönetiminde sıkıntısız bir sezon sonu geçiren Konyaspor, Göztepe maçıyla beraber matematiksel olarak da kurtuluşunu ilan edecek. 45 puanı bulunan Yeşil-Beyazlılar, Palut’un sezon başında çalıştırdığı Göztepe’yi konuk edecek. İç Anadolu ekibinde Anicic, Alper ve Diomande sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Kayseri’nin forvetleri hazır

Son haftalarda özellikle hücum hattında verdiği firelerden büyük sıkıntı yaşayan, İlhan Parlak’a bel bağlayan Kayserispor’da sezon finali anlamı taşıyan Antep maçı öncesi sevindirici haber. Maglica ve Alibec’in tam olarak hazır hale gelmeleriyle birlikte teknik direktör Yalçın Koşukavak’ın elinde Luckassen ve Muğdat’la beraber 5 forvet var. Gelir gelmez çıktığı iki maçta hanesine 4 altın puan yazdıran genç teknik adam bu maçı da kazanırsa kurtuluş yolunda 42 puana ulaşarak dev bir adım atacak.

Antalya’nın gözü Trabzon’da

Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynayacağı son maçında Trabzonspor ’dan puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Süper Lig’de 39 hafta sonunda topladığı 43 puanla 13’üncü sırada yer alan Akdeniz ekibi, kalan maçlarının hazırlıklarını Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde kampa girerek sürdürecek. En rahat konumdaki takımlardan biri olan Akrepler yine de işini şansa bırakmak istemiyor.

Ankaragücü’nde Karaman stresli!

5 haftadır kazanamayan, son 3 maçı kaybeden Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe’yi konuk edecek. Başkent ekibinde her geçen gün artan eksikler teknik direktör Hikmet Karaman’ın kabusu olmuş durumda. Fenerbahçe karşısında Kulusic cezalı. İbrahim Akdağ, Börven ve Badji ise sakat. Sarı-Lacivertliler sezon finali niteliğindeki maçta yine forvet sıkıntısı çekecek. Karaman genç Embiya ya da Emre Güral’ı oynatacak.

Ömer Necati Albayrak