Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Ümraniyespor - Galatasaray : Ali Şansalan
Antalyaspor - Trabzonspor : Volkan Bayarslan
Beşiktaş - Fatih Karagümrük : Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Adana Demirspor : Abdülkadir Bitigen
Giresunspor-Kasımpaşa : Bahattin Şimşek
Hatayspor-Gaziantep FK : Atilla Karaoğlan
Başakşehir-Kayserispor : Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor-Alanyaspor : Ümit Öztürk
İstanbulspor-Konyaspor : Burak Şeker
Alanyaspor - Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a, MHK tarafından Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'in bu haftaki müsabakalarında görev verilmedi.
Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, 1 hafta görev verilmesinin ardından Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir - Kayserispor maçında görev alacak.