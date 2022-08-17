MENÜ

Süper Lig'in 3. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın tepki gösterdiği Yasin Kol'a bu hafta maç verilmedi.

17 Ağustos 2022, Çarşamba 15:53 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig'in 3. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Ümraniyespor - Galatasaray : Ali Şansalan

Antalyaspor - Trabzonspor : Volkan Bayarslan

Beşiktaş - Fatih Karagümrük : Arda Kardeşler

Fenerbahçe - Adana Demirspor : Abdülkadir Bitigen

Giresunspor-Kasımpaşa : Bahattin Şimşek

Hatayspor-Gaziantep FK : Atilla Karaoğlan

Başakşehir-Kayserispor : Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor-Alanyaspor : Ümit Öztürk

İstanbulspor-Konyaspor : Burak Şeker

Alanyaspor - Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a, MHK tarafından Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'in bu haftaki müsabakalarında görev verilmedi.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, 1 hafta görev verilmesinin ardından Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir - Kayserispor maçında görev alacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...