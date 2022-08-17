Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Ümraniyespor - Galatasaray : Ali Şansalan

Antalyaspor - Trabzonspor : Volkan Bayarslan

Beşiktaş - Fatih Karagümrük : Arda Kardeşler

Fenerbahçe - Adana Demirspor : Abdülkadir Bitigen

Giresunspor-Kasımpaşa : Bahattin Şimşek

Hatayspor-Gaziantep FK : Atilla Karaoğlan

Başakşehir-Kayserispor : Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor-Alanyaspor : Ümit Öztürk

İstanbulspor-Konyaspor : Burak Şeker

Alanyaspor - Beşiktaş maçı hakemi Yasin Kol'a, MHK tarafından Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'in bu haftaki müsabakalarında görev verilmedi.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, 1 hafta görev verilmesinin ardından Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir - Kayserispor maçında görev alacak.