2022 Dünya Kupası için verilen aranın sona ermesinin ardından Süper Lig, 15. haftasıyla birlikte geri döndü. Fenerbahçe 'nin deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Galatasaray , İstanbulspor'u 2-1 ile geçerek zirvenin yeni sahibi oldu.

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HAFTANIN DİKKAT ÇEKEN İSMİ

24 Aralık günü Hatayspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Kıran kırana bir mücadele sergilenen karşılaşmada 72. dakikada oyuna giren Bertuğ Özgür Yıldırım, 75. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

20 yaşındaki oyuncunun attığı gol özellikle Norveçli yıldız Erling Haaland'ın gollerine çok benzetildi. Kevin Soni'nin ceza sahasına gönderdiği topa Bertuğ Özgür Yıldırım gelişine harika bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.

Ev sahibi ekip, 87. dakikada Rijad Bajic'in attığı gole engel olamayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Her geçen hafta oyununu daha da geliştiren Bertuğ Özgür Yıldırım, Süper Lig'in bu haftasında da attığı golle damga vurdu.

YÜZDE YÜZ İLE OYNUYOR

Bu sezon Süper Lig'de 275 dakika şans bulan Bertuğ Özgür Yıldırım, altı kez rakip kaleyi yokladı. 20 yaşındaki oyuncunun rakip kaleye attığı üç isabetli şutun üçünde de rakip fileleri havalandırmayı başardı.





VOLKAN DEMİREL'DEN HAALAND BENZETMESİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Bertuğ Özgür Yıldırım'ı Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland'a benzetmişti. Demirel, genç oyuncu için; "Bertuğ Özgür Yıldırım'ın acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen gücü var.

Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

FATİH TERİM İSTEDİ

2019 yılında dönemin Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Radyospor'da yayınlanan bir programa katılmıştı. Bozkurt, Bertuğ Özgür Yıldırım ile ilgili olarak gelen teklifleri açıklarken, Fatih Terim'in bizzat görüştüğünü açıklamıştı.

Bozkurt; "Bertuğ Özgür Yıldırım sol kenar ve forvet pozisyonda oynuyor. Babası ve amcası profesyonel olarak futbol oynamışlar.





Bertuğ için Beşiktaş ve Galatasaray'dan talep var. Fatih Terim, Bertuğ’un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile görüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da kulüp yetkilileri ile görüştü" ifadelerini kullanmıştı.

KİM KEŞFETTİ?

Bertuğ Özgür Yıldırım, Sarıyer'de forma giyerken, Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcısı Özhan Pulat tarafından keşfediliyor.

15. haftaya damga vuran genç yıldız adayının bir sonraki durağının neresi olacağı bilinmez, ancak kendisini parlak bir geleceğin beklediği çok açık. Pulat, 2018 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dikkatini çeken genç ismi Hatayspor'a aldırıyor.

Burak Özdemir - Fanatik.com.tr