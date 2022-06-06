Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"TEŞEKKÜRLER

Yeni sezon Süper Lig planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda futbolcularımız; Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo, Cem Ekinci ile devam etmeme kararı alınmıştır.

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun."