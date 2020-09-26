Süper Lig 'e bu sezon yükselen üç takım ilk 3 hafta rakiplerine büyük gözdağı verdi. Hatayspor oynadığı üç maçta da gol yemezken Fenerbahçe 'ye kaybetmedi ve son şampiyon Başakşehir'i geçti. İlk kez Süper Lig'de yer alan Hatayspor 7 puanla zirvede. Fatih Karagümrük takımı da ilk üç haftada 7 puan alırken şampiyon Başakşehit'i 2-0 yendi. BB Erzurumspor ise özellikle deplasmanda sezon fırtına gibi girdi. BB Erzurumspor üç haftada 6 puan toplarken sadece Sivasspor karşısında yenildi o maçta da 1-0 önde geçti ancak son anlarda maçı kaybetti

HATAYSPOR (7)

1.Hafta: Hatayspor 2-0 Başakşehir

2.Hafta: Fenerbahçe 0-0 Hatayspor

3.hafta: Hatayspor 1-0 Kasımpaşa

FATİH KARAGÜMRÜK (7)

1.Hafta: Karagümrük 3-0 Y. Malatyaspor

2.Hafta: Gaziantep FK 2-2 Karagümrük

3.hafta: Karagümrük 2-0 Başakşehir

BB ERZURUMSPOR (6)

1.Hafta: Ankaragücü 1-2 Erzurumspor

2.Hafta: Erzurumspor 1-2 Sivasspor

3.hafta: Kayserispor 1-3 Erzurumspor







