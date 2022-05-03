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Süper Lig'e Türk hoca damgası

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un ligin bitimine 3 hafta kala zaferini ilan etmesiyle Türk futbolunda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk geleneği sürdü.

03 Mayıs 2022, Salı 09:06 Son Güncelleme:
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Süper Lig'e Türk hoca damgası

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 'un ligin bitimine 3 hafta kala zaferini ilan etmesiyle Türk futbolunda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk geleneği sürdü. 

Türk hocalar, Süper Lig 'de son 15 sezonda yabancı meslektaşlarına gün yüzü göstermedi. En son 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe 'nin başında Brezilyalı teknik adam Arthur Zico şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Terim'in ardından en fazla şampiyonluk kazanan ikinci isim ise 4 kez ile Trabzonspor'un efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı. 

Sabah


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