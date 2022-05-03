Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 'un ligin bitimine 3 hafta kala zaferini ilan etmesiyle Türk futbolunda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk geleneği sürdü.

Türk hocalar, Süper Lig 'de son 15 sezonda yabancı meslektaşlarına gün yüzü göstermedi. En son 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe 'nin başında Brezilyalı teknik adam Arthur Zico şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Terim'in ardından en fazla şampiyonluk kazanan ikinci isim ise 4 kez ile Trabzonspor'un efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı.

Sabah







