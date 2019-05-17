Ateş hattındaki düğümü çözecek karşılaşmada Bursaspor, Göztepe’yi ağırlayacak. Pazar günü oynanacak olan mücadele için şehirde taraftarlar sosyal medya üzerinden harekete geçerken, 40 bin kişi tribüne bekleniyor. Tepeden tırnağa şehir takıma yardım için birleşirken, iş dünyası da harekete geçmiş durumda.

Ligde kalan Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor maçları için Bursa’daki iş adamları takıma prim verme kararı aldı. Bunun için başlatılan kampanyaya Bursa Sanayi Ticaret Odası da destek veriyor. Kampanyada dün itibariyle 500 bin TL toplandığı olduğu ifade edilirken, rakamın 2 milyon TL’ye çıkarılacağı belirtildi.

Biletler karaborsa

Timsah’ta taraftarların da biletlere yoğun ilgisi devam ediyor. Dün sabah saatlerinde alınan rakamlara göre Bursaspor-Göztepe maçı için yalnızca 220 bilet kalmıştı. Onların da tamamen tükendiği ve 40 bin kişiyle stat rekoru kırılacağı ifade edildi.