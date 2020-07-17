Süper Lig’e son bilet belli olacak

1. Lig’de normal sezonunun 34. ve son haftası bugün oynanacak tek başla başlayacak. Menemenspor, saat 20.00’de Altınordu’yu konuk edecek. Hatayspor’un geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde, Süper Lig ’e yükselecek ikinci takım yarınki maçların ardından belli olacak. Son hafta maçları öncesinde 59 puanlı B.B.Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demir, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanı bulunan Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor. B.B.Erzurumspor, Ümraniyespor’u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig’e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek. Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay’dan biri Play-Off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Karagümrük’e en az 1 puan Play-Off için yeterli olacak. Altay’ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük’ün sahasında, ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor’a kaybetmesi, Altay’ın da Giresunspor deplasmanında kazanması gerekiyor.

Osmanlı ya da Bolu düşecek

Eskişehirspor ve Adanaspor’un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak. Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Osmanlıspor-Balıkesirspor maçının sonucuna bakmaksızın ligde kalacak. Osmanlıspor’un ligde kalabilmesi için Boluspor’un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor. Diğer sonuçlarda Başkent ekibi 2. Lig’in yolunu tutacak.