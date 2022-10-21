İspanya futbolunun en üst düzey ligi La Liga'nın Başkanı Javier Tebas, önümüzdeki hafta kulüplerin greve gitme ihtimali olduğunu açıkladı.

Tebas, İspanyol Hükümeti'nin, Avrupa Süper Ligi projesinin hayata geçmesine olanak sağlayan bir yasayı çıkardığını ve buna tepki olarak bu hamlenin yapılacağını söyledi.

Tebas, projeyi destekleyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, kendilerine siyasi baskı yaptığını da iddia etti.