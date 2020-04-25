Liglerin durduğu 19 Mart’tan bu yana en önemli toplantı dün gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından bakanlığın sitesinden gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapılırken, toplantıda liglerin başlama tarihi ile ilgili de çok önemli bir değerlendirme yapıldı. Görüşmede, ülke genelindeki iyileşme devam ettiği takdirde Haziran ayı ortasında liglerin başlama ihtimali güçlü bir alternatif olarak ortaya çıktı.

‘UEFA’nın istediği gibi’

Her şey yolunda giderse, 12 Haziran’da 27. hafta maçları ile ligin başlatılması, sezonun da 26 Temmuz’da tamamlanması fikri ön plana çıkmış durumda. Sıkıştırılmış program ile UEFA’nın “Ligler Ağustos’un ilk haftasında bitirilmeli” önerisi de dikkate alınmış olacak. Böylelikle Avrupa Kupaları’na gidecek takımlar da Ağustos öncesi belirlenecek. Masaya yatırılan planda futbol ailesinin menfaatleri gözetiliyor. Yeni sezon öncesi takımların yeniden toparlanması için yeterli süre var.

‘Kimse itiraz edemez’

Kimsenin itiraz edemeyeceği bir model için çaba harcanıyor. Başta 4 büyüklerin başkanları olmak üzere, tüm kulüp temsilcilerinin plana sıcak yaklaşması genel bir memnuniyet olduğu kanısı yaratıyor. Teknik kadroları, futbolcuları, yöneticileri ve diğer çalışanlarının sağlığına çok ama çok dikkat etmeliler. Sorumluluğun büyük kısmı onlarda.”

Yeni sezon 15 Eylül’de

Yeni sezon için somut bir tarih var: 15 Eylül 2020. Lig tarihinde sıra dışı bir başlangıç olması muhtemel. Zira, 15 Eylül Salı gününe denk geliyor. 2020/2021 sezonu hafta içi başlayabilir. Tüm tarihler UEFA, Türkiye Kupası takvimleri gözetilerek planlanıyor. Plan yolunda giderse, kulüplerin yeni sezona hazırlanmaları, transfer yapabilmeleri için yeterli süre sağlanacak.

Seyircisiz oynanacak

Kalan maçlarda olduğu gibi yeni sezona ilişkin en hassas konu; maçların seyircili oynanıp oynanamayacağı. Burada baskın görüş seyircisiz başlamak yönünde. İlk haftaların seyircisiz başlayıp, sonrasında taraftarların statlara alınması güçlü olasılık. Hafta hafta değerlendirme apılacak ve toplumsal sağlık açısından güvenli koşullar oluştuğuna kanaat getirilirse seyircili maçlar için onay çıkacak.

Lokasyon netleşmedi

Ligler yeniden başladığında maçların nerede oynanacağı konusu da gündemdeydi. Kalan maçların tek bir merkezde oynanması, Antalya’da sezonun tamamlanabileceği görüşü vardı. TFF’nin maçların farklı şehirlerde oynanacağını bildirdiğini iletmesine rağmen hâlâ çeşitli alternatifler masada. Son karar Bilim Kurulu ile yapılacak toplantı sonrası verilecek.

Umut Eken