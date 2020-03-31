Süper Lig'de 2019-2020 sezonu corona virüs salgını nedeniyle uzun bir süredir oynanmıyor. 19 Mart tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF, TBF ve TVF başkanları ile birlikte gerçekleştirdiği toplantının ardından tarihi kararı duyurmuştu. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ileri bir tarihe ertelendiğini resmen açıklamış, TFF Başkanı Nihat Özdemir de ligin yeniden başlama tarihini çalışmalarının ardından duyuracaklarını ifade etmişti.

Bu uzun süreç belirsizliğini korurken, futbolseverler yaşanan tartışmaları bile özler hale geldi. VAR tartışmaları, hakem hataları, geç saatte başlayan maçlar, teknik adamların fikstür isyanları, takımlarını FIFA'ya şikayet eden isimler, yaşanan polemikler, MHK'nın ve TFF'nin hakem açıklamaları...

Hazırlayan: Mehmet Caner Kolağasıgil

2019-2020 sezonunda yaşanan olayları tekrardan bir hatırlayalım...

VAR tartışmaları

Süper Lig'de 10. haftaya ne oynanan futbol ne de goller damgasını vurdu. Haftanın en çok konuşulan olayı yine hakem kararları oldu. Özellikle Trabzonspor-Göztepe ve Kayserispor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlar, VAR tartışmalarını yeniden alevlenrdirdi.

MHK'nın konuyla ilgili açıklaması: "Sistem hakem kararlarında %100 doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. VAR sistemi hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları (büyük skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur"

Fatih Terim'in olay sözleri: Profesyonel kötülük

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den, olaylı Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler... Hakem kararlarına tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, “Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek” dedi.

Ali Koç'un herkesi hedef alan açıklamaları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci yarı hazırlıklarının sürdüğü Antalya'da açıklamalar yaptı. 'Yeniden yapılandırma' ve 'Takımların harcama limitleri'yle ilgili açıklamalar yapan Ali Koç, 'TFF içinden Fenerbahçe aleyhine bilgi sızdırılıyor" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt veren Ali Koç, "Yeniden yapılandırmadaki 5 yıllık süreç, bir tek Trabzonspor'a yarıyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları

Mustafa Cengiz: Ben olsam Mete Kalkavan'ı Sivasspor maçına vermezdim, MHK burada bir hata yaptı. Derbide hiçbir hakem müdahalesi olmamasını diliyorum.

Mustafa Cengiz: Pazar günü derbi maçı var, ben o maçtaki hakemi nasıl etkilerim? Mağdur durumda olduğumu kamuoyuna nasıl anlatırım? Hakemi nasıl baskı altına alırım, TFF'yi nasıl baskı altına alırım? Benim, Ali Koç'un basın toplantısından anladığım bu.

Ahmet Nur Çebi'nin hedefi eski başkan Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, oldukça sert sözler sarf etti. Çebi, Fikret Orman'a da ateş püskürerek 'Ben Fikret Orman gibi kaçmadım, buradayım' dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun çıkışları

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda Trabzonspor'un muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya başlandığını belirterek, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor Kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar" dedi.

Fatih Terim'in penaltı ve VAR isyanı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşısında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Penaltı pozisyonuyla ilgili sert açıklamalar yapan koyan Fatih Terim, "Orta hakem penaltı vermemiş, talimatları bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez, olağanüstü bir hata varsa, VAR çağırır. Benim bildiğim böyle." dedi.

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Rıza Çalımbay'ın fikstür tepkisi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı ile saatlerine tepki gösterdi. Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün saat 20.30'da Antalyaspor ile karşılaştıkları için o karşılaşmada forma giyen oyuncularına bugün izin verdiğini söyledi. Ligde 9 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya bu sebeple tam kadro hazırlanamadıklarına vurgu yapan Çalımbay, "Hazırlık derseniz yapamıyoruz. Şu anda geldik ve oynamayan arkadaşlarımız antrenman yapıyor, diğer arkadaşlarımız dinleniyor. Pazar günü Başakşehir ile final maçı gibi bir maç oynayacaklar. Bunu yapanların kabahati, nasıl bir program yapıyorlarsa, nasıl sıkıştırıyorlarsa anlamıyorum." diye konuştu. Başakşehir ile yapacakları karşılaşmanın saatinin 16.00 olduğunu, kupa maçının saatinin ise 20.30 olduğunu anımsatan Çalımbay, "Şu anda bile sahada soğuktan zor duruyoruz. İnsanlar nasıl maça gelecek, ben anlamıyorum. Şu anda zor şartlar altında hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna: Bu kış şartlarında maç programlarını yaparken daha dikkatli olunmalı. Bugün 20.30’da, Pazar 13.30’da Kayseri deplasmanındayız. Perşembe Sivas’ta rövanş maçımız var ve bu kış koşullarında yine 20.30’da!

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Nihat Özdemir ile kulüpler sık sık karşı karşıya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Özdemir, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü'ne yanıt verdi. Özdemir maç erteleme konusu ile alakalı olarak "Tüm maçlar ertelenirken Malatya'da neden oynatalım?" dedi. Galatasaray Başkanı Cengiz'in 'neden ceza verilmedi?' sorusunu da yanıtlayan Özdemir "Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim." ifadelerini kullandı.

Servet Yardımcı'dan Fatih Terim'e yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e cevap verdi. Yardımcı, liglerin ertelenmesiyle ilgili kendisini eleştiren Terim'e yönelik, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri nasıl yapacağımı biliyorum" dedi.

Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Yaz transfer döneminde Fulham'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel sarı kırmızılı ekipte şok etkisi yaratan bir harekete imza attı. Hollandalı yıldız kulübü FIFA'ya şikayet etti.

Fenerbahçe FIFA'ya şikayet edildi

Fenerbahçe, Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu. NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin kalan yarısını ödemediğini hatırlatarak FIFA'ya başvurduklarını açıkladı.

Digiturk'ten geç saatte oynanan maçlar için açıklama

Digitürk maç gün ve saatlerini belirlemede tek yetkili kurumun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Türkiye profesyonel futbol liglerinde oynanan karşılaşmaların gün ve saatlerini belirleme yetkisine sahip tek kurum Türkiye Futbol Federasyonudur. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarının gün ve saatlerinin Digitürk tarafından belirlenmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır, şu anda da böyle bir uygulama söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Gerilim ve açıklamalar sık sık spor kamuoyunu meşgul ediyordu. Hatta bu kadar çok açıklamanın yapıldığı yerde bazen futbolu unutuyorduk ama anladık ki Süper Lig'i çok özledik.