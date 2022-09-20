Onyekuru, Emre Akbaba, Artem Dzyuba, Ndiaye, Gulbrandsen ve diğerleri... Yaz transfer döneminde çok önemli oyuncuları kadrosuna katan Adana Demirspor, ligde rüzgar gibi esiyor. Mavi Şimşekler, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alırken, topladığı 16 puanla milli araya zirvede girdi. Averajla Galatasaray ’ın önünde bulunan lider, oynadığı pozitif futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Son olarak Antalyaspor’u 3-0’lık skorla geçen Güney ekibi, bu sezon evinde çıktığı 3 maçın 3’ünde de galip geldi. İlk 7 haftalık performanslarını değerlendiren teknik direktör Vincenzo Montella, “Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Lig bizim için yeni başlıyor. Zor mücadeleler başlayacak. Zihinsel anlamda hazır olmalıyız” dedi.

Galatasaray’la oynayacaklar

İtalyan hoca şöyle devam etti: “Milli aradan sonra Galatasaray’a karşı oynayacağımız için mutluyum. Bu şekilde ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve istediğimiz gibi karakterimizi sahaya yansıtacağız. Özellikle yeni transferlerimizin uyumu için bu ara bizim için önemli”