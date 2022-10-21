Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası heyecanı her geçen gün artmaya devam ederken, Uruguay Milli Takımı 55 kişilik geniş aday kadrosunu açıkladı.

H Grubu'nda Portekiz, Güney Kore ve Gana ile mücadele edecek olan Uruguay'ın geniş kadrosunda Edinson Cavani, Luis Suarez ve Darwin nunez gibi yıldızlar bulunurken Süper Lig'den de 4 futbolcu yer aldı.

SÜPER LİG'DEN 4 İSİM

Açıklanan 55 kişilik geniş listede, Galatasaray 'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Fenerbahçe 'den Diego Rossi ve Trabzonspor 'dan Maxi Gomez de yer aldı.

DEV TALEP

FIFA'dan yapılan açıklamada satılan bilet sayısının 3 milyona yaklaştığı ifade edilerek, bugüne kadar satılan 2.89 milyon bilete en fazla talebin ABD, Suudi Arabistan, Meksika, Birleşik Arap Emirlikler, İngiltere, Fransa, Arjantin, Brezilya ve Almanya'dan geldiği belirtildi.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarların heyecanla takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak ve Katar'da düzenlenecek. Turnuva, Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'ta gerçekleşecek. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.

Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.







