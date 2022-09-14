Milli futbolcu dünyaca ünlü CIES'in yaptığı listeye de girdi. 22 yaşındaki futbolcu, kanatta oyun kurucu rolünde 79.8 puanla 5. sırada yer aldı. Kadıoğlu, Süper Lig 'den listeye girebilen tek isim olmayı başardı.

Sabah gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu.

Ayrıca performansıyla Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) araştırmasında kendisine yer bulmayı da başardı.

Ferdi; ortalama maç seviyesi, aldığı süre, takım arkadaşları ve aynı profildeki futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncuları arasında gösterildi.

Ferdi Kadıoğlu; kanatta oyun kurucu futbolcu rolünde 79.8 puanla 5'inci sırada yer alırken Süper Lig'den listeye giren tek futbolcu olarak kayıtlara geçti.

FERDİ'NİN ÖNÜNDE 4 İSİM VAR

Milli yıldızın önünde

Federico Dimarco (90)

Fran Garcia (84.6)

Lautaro Blanco (83.9)

ve Jacob Ramsey (80.9) ilk 4'ü oluşturdu.

MERİH DEMİRAL VE ORKUN KÖKÇÜ DE LİSTEDE

Bu arada Atalanta forması giyen Merih Demiral en iyi engelleyici kategorisinde 92.1 puanla ikinci oldu. Feyenoord'dan Orkun Kökçü, oyun kurucu rolünde 80.3 ile dördüncülük elde etti.