Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala kadrolar yavaş yavaş açıklanıyor. Teknik direktörler nihai kadrolar öncesinde genş listelerini açıklamaya başladı.

Süper Lig 'den bazı yıldız isimler de Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Türkiye'nin yer almadığı bu turnuvada Türk futbolseverler, Türkiye'de forma giyen isimleri yakından takip edecek.

Bernard Mensah, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor





GANA'NIN TAKİBİNDE

Kayserispor forması altında başarılı bir sezon geçiren Ganalı yıldız Bernard Mensah da Dünya Kupası'nda boy gösterebilir. En son 2015 yılında Gana Milli Takımı'nın formasını giymeyi başaran 28 yaşındaki oyuncu orta sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mensah seçilmesi halinde yedi sene sonra milli formayı giyecek.

Gana Milli Takım yetkilileri, Mensah'ın performasını yakından takip ediyor. Son kararı ise Otto Addo verecek.

Mensah 2015 yılında dört kez olmak üzere Gana Milli Takımı ile sahaya çıkmıştı. 2020 yılında Gana ile Mali arasında oynanan karşılaşma ise dostluk maçıydı.

Süper Lig'de bu sezon 12 maçta görev yapan Mensah, iki kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr ÖZEL