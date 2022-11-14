Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden futbolcular
2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan dev organizasyon öncesinde ülkeler, milli takım kadrolarını açıkladı. Bazı yıldızlar listede yer almadığı için moral bozukluğu yaşarken, bazıları da 39 yaşında olmasına rağmen ülkesinin formasını Katar'da terletme şansı buldu. Arjantin Milli Takımı'nın hocası Lionel Scaloni'nin Mauro Icardi tercihi ise çok konuşuldu. Peki Süper Lig'den hangi isimler dünyanın en önemli turnuvalarından birisi olan Dünya Kupası'nda boy gösterecek? Gelin birlikte bakalım.
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları 20 Kasım Pazar günü oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Açılış maçı 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 19:00'da Katar ile Ekvador arasında olacak.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
FİNAL YOLU
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.
İŞTE GRUPLAR
A Grubu: Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
Mauro Icardi'nin PSG Formasıyla En İyi Anları
KADROLAR AÇIKLANDI
Her 4 senede bir düzenlenen bu dev organizasyon öncesinde takımlar kadrolarını açıkladı. Bazı yıldızlar kadroda yer bulamadıkları için moral bozuklukları yaşarken, bazı isimlerin sürpriz bir şekilde Katar'a gidecek olması şaşkınlık yarattı. Süper Lig 'de oynayıp kadroda yer almadığı için şaşkınlık yaratan isimlerin başında Arjantinli yıldız Mauro Icardi yer aldı. Tangocular'ın hocası Lionel Scaloni, yıldız futbolcuyu Katar'a götürmedi.
İlgili Haberler
İŞTE SÜPER LİG TAKIMLARINDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDEN İSİMLER
Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)
Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)
GALATASARAY
Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)
TRABZONSPOR
Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)
ALANYASPOR
Famara Diedhiou (Senegal)
KAYSERİSPOR
Majid Hosseini (İran), Ali Karimi (İran)
ANTALYASPOR
Haji Wright (ABD)
KONYASPOR
Francisco Calvo (Kosta Rika)