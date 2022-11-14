Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları 20 Kasım Pazar günü oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Açılış maçı 20 Kasım 2022 Pazar günü saat 19:00'da Katar ile Ekvador arasında olacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİNAL YOLU

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.





İŞTE GRUPLAR

A Grubu: Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

Mauro Icardi'nin PSG Formasıyla En İyi Anları

KADROLAR AÇIKLANDI

Her 4 senede bir düzenlenen bu dev organizasyon öncesinde takımlar kadrolarını açıkladı. Bazı yıldızlar kadroda yer bulamadıkları için moral bozuklukları yaşarken, bazı isimlerin sürpriz bir şekilde Katar'a gidecek olması şaşkınlık yarattı. Süper Lig 'de oynayıp kadroda yer almadığı için şaşkınlık yaratan isimlerin başında Arjantinli yıldız Mauro Icardi yer aldı. Tangocular'ın hocası Lionel Scaloni, yıldız futbolcuyu Katar'a götürmedi.





İŞTE SÜPER LİG TAKIMLARINDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDEN İSİMLER

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)

FENERBAHÇE

Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)

GALATASARAY

Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)

TRABZONSPOR

Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal)

KAYSERİSPOR

Majid Hosseini (İran), Ali Karimi (İran)

ANTALYASPOR

Haji Wright (ABD)

KONYASPOR

Francisco Calvo (Kosta Rika)



