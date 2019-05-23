Süper Lig’den Bosna’ya 4 yıldız

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 8 Haziran’da Finlandiya ve 11 Haziran’da İtalya ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaların 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

23 Mayıs 2019, Perşembe 06:01
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Süper Lig’den Bosna’ya 4 yıldız

Buna göre maçların aday kadrosuna Spor Toto Süper Lig’de forma giyen İbrahim Sehic (Erzurum), Deni Milosevic (Konya), Edin Visca (Başakşehir) ve Riad Bajic (Başakşehir) de davet edildi.

Konyaspor’un sakatlık kabusu

Bu sezon sakatlıklardan fazlasıyla çeken Atiker Konyaspor’da Akhisarspor’la oynanacak maç öncesi sakatlıklar iyice arttı. Yeşil-Beyazlılar’da, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic ve Mustapha Yatabare’nin bu mücadelede forma giymeleri beklenmiyor.

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