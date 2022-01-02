Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen turnuvanın 33’üncüsü, Kamerun’da 9 Ocak’ta başlayacak. Final müsabakası ise 6 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.
Süper Lig 'den Afrika Uluslar Kupası’na katılacak 20 futbolcu şöyle;
GALATASARAY | Mostafa Mohamed (Mısır) Sofiane Feghouli (Cezayir)
HATAYSPOR | Munir (Fas) Ayoub El Kaabi (Fas) Adama Traore (Mali)
TRABZONSPOR | Jean Kouassi (Fildişi Sahili) Djaniny (Yeşil Burun)
SİVASSPOR | Max Gradel (Fildişi Sahili) Faycal Fajr (Fas)
BAŞAKŞEHİR | Ponck (Yeşik Burun)
YENİ MALATYASPOR | Oussama Haddadi (Tunus) Benjamin Tetteh (Gana)
ALANYASPOR| Famara Diedhiou (Senegal) Chidozie Awaziem (Nijerya)
GAZİANTEP FK | Steven Caulker (Sierra Leone)
ALTAY | Andre Biyogo Poko (Gabon)
KAYSERİSPOR | Mame Thiam (Senegal)
FATİH KARAGÜMRÜK | Ahmed Musa (Nijerya)
ADANA DEMİRSPOR | Simon Deli (Fildişi Sahilleri)
GİRESUNSPOR | Souleymane Doukara (Moritanya)