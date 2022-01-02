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Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na giden 20 isim

9 Ocak tarihinde başlayacak Afrika Uluslar Kupası’na ligimizden 20 futbolcu gidecek. Bu futbolcular, 7 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in 2. yarısında en az 3 maç kaçıracak.

02 Ocak 2022, Pazar 17:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na giden 20 isim

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen turnuvanın 33’üncüsü, Kamerun’da 9 Ocak’ta başlayacak. Final müsabakası ise 6 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

Süper Lig 'den Afrika Uluslar Kupası’na katılacak 20 futbolcu şöyle;

GALATASARAY | Mostafa Mohamed (Mısır) Sofiane Feghouli (Cezayir)

HATAYSPOR | Munir (Fas) Ayoub El Kaabi (Fas) Adama Traore (Mali)

TRABZONSPOR | Jean Kouassi (Fildişi Sahili) Djaniny (Yeşil Burun)

SİVASSPOR | Max Gradel (Fildişi Sahili) Faycal Fajr (Fas)

BAŞAKŞEHİR | Ponck (Yeşik Burun)

YENİ MALATYASPOR | Oussama Haddadi (Tunus) Benjamin Tetteh (Gana)

ALANYASPOR| Famara Diedhiou (Senegal) Chidozie Awaziem (Nijerya)

GAZİANTEP FK | Steven Caulker (Sierra Leone)

ALTAY | Andre Biyogo Poko (Gabon)

KAYSERİSPOR | Mame Thiam (Senegal)

FATİH KARAGÜMRÜK | Ahmed Musa (Nijerya)

ADANA DEMİRSPOR | Simon Deli (Fildişi Sahilleri)

GİRESUNSPOR | Souleymane Doukara (Moritanya)











































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