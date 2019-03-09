Antalya deplasmanı dönüşünde meydana gelen trafik kazasında, Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır’ın yaşamlarını kaybetmesi Türk Futbolu’nu yasa boğmuştu. 17 ve 19 yaşında hayata gözlerini yuman Eren ile Mert, Ankaragücü-Bursaspor maçında, bugün en güzel şekilde anılacak. Vahim olay sonrası tüm taraftar gruplarıyla husumeti bitirdiklerini açıklayan Ankaragücü taraftarının çağrısı üzerine, iki taraftarın cenazesine Anadolu’nun dört bir yanından pek çok futbolsever akın etmişti. Bu dosluk rüzgarı, saat 19.00’da Eryaman Stadı’nda başlayacak maçta kaldığı yerden devam edecek. Adana’dan, Sakarya’dan, Konya’dan, Eskişehir’den taraftar grupları bugün tribündeki yerlerini alacak, Eren ile Mert’in anısına birlik-beraberlik mesajı yollanacak.

20 bin siyah tişört

22 bin kişilik Eryaman Stadı’nda bu maçın biletleri tüm Passolig kartlarına açılırken, tribünler tıklım tıklım olacak. Ankaragücü Yönetimi, üzerinde “Mert / Eren Unutmayacağız” yazılı 20 bin siyah tişörtü taraftarlara dağıtacak. Bu karşılaşmanın tüm hasılatı da hayatını kaybeden iki tarafın ailesine bırakılacak.