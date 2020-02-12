Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Toplantının ilk 2 saatlik bölümünde MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında toplantı sadece Türkiye Fedarasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 17 kulüp başkanı arasında geçti.

Ali Koç katılmadı

Son yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıya katılmazken, herhangi bir temsilci de göndermedi. Uzun süren toplantının neredeyse yüzde 80’inde sadece VAR ve hakemlerin konuşulduğu öğrenildi. Hemen her kulüp başkanı, hakemlerden memnuniyetsizliklerini dile getirirken, değişim konusunda TFF cephesine adeta rest çekildi.

Şimdi ne olacak?

Tüm kulüp başkanlarının, “Yıllardır maç yöneten. Sistemi çözmüş hakemleri istemiyoruz. Artık genç hakemler düdük çalsın. Hata yapacaklarsa da onlar yapsın. En azından kafamızda soru işareti olmasın” dediği öğrenildi. TFF Başkanı Özdemir’in tansiyonu düşürmeye çalıştığı öğrenilirken, bu restin ligin kalan bölümünde nasıl karşılık bulacağı ise büyük merak konusu.

Nihat Özdemir: Lig tarihinde böyle sezon yok

Tü rkiye Fu tbol Federasyonu Başkanı Ni hat Özdemir, toplantının ardından VA R uygulamasının yararına değindi . Özdemir, “Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek sunum ya ptı, uygulamaları anlattı, önerileri dinledi . 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. Lig tarihine bakın, böyle bir sezon yaşanmadı. VA R sisteminin uygul anması, hiçbir ofsayt hatasının olmamasıyla bütün takıml ar şampiyonluğa oynar hale geldi . Bundan herkesin mutlu olma sı gerekiyor” dedi. Irkç ılık konusunda ke sinlikle taviz vermeyeceklerini ve en ağır cezayı ke seceklerini belirten TFF Başkanı , “Lisans uygulamasını konuştuk. İlk yılımız, tabii ki eksiklerimiz ve hatalarımız ol acak. Bunları tartıştık. Sezon sonunda bilançoların neticesinde uygulayacağımız cezaların neler olacağını, bu konudan ödün vermeyeceğimizi, bütün kulüplere eşit olduğumuzu, bugüne kadar nasıl davrandı ysak bundan sonra da böyle olacağını ifade ettik” açıklamasını yaptı.

Mehmet Sepil: Ali Koç beni aradı...

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, “Geniş kapsamlı ve yüksek katılımlı bir toplantı oldu. Çok konu birikmişti. MHK tarafının bizzat katılmasını istedim. Bilgilendirildik ve sorularımızın cevaplarını aldık. Kimin yüzde 100 tatmin olup olmadığını ben bilemem. Hakem seçimleriyle de alakalı. Lisans uygulaması da gündemdeydi. Hararetli bir transfer dönemi geçti ve bu dönemi de konuştuk. Lisans uygulamasının önümüzdeki sene nasıl olacağını, nelerin düzeltileceğini konuştuk. Bu konuda da federasyon bize kısa sürede dönüş yapacak. Irkçılık konusunda kulüpler olarak en büyük şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı. Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisini arayarak toplantıya katılmayacağını söylediğini vurgulayarak, “Ali Koç başkan beni aradı, konuştuk. Şu ortamda toplantıya katılmamanın daha doğru olacağını söyledi. Başarılar diledi. Konuları kendisi de biliyordu. Bu Fenerbahçe’nin kendi tasarrufuydu tabii ki. Fenerbahçe olmadan bu toplantıyı yaptık” dedi.

Göksel Gümüşdağ: TFF hassas davranmalı

TRT Spor’a konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, genel olarak MHK’ya bir güven olduğunu belirtti. VAR hakemi sayısının ve eğitimlerin artırılması gerektiğini vurgu yapan Gümüşdağ, “Her kulübün hakemlerle ilgili serzenişleri olabiliyor. Bazen haklı, bazen haksız. VAR kayıtlarının açıklanmasına ben de sıcak bakmıyorum. Ama TFF bu süreçte daha hassas davranmalı. Tüm başkanlar, hakemlerin gençleşmesinden yana. Onların olduğu yerde biraz zaman tanırsak, teknolojiyi de doğru kullanırsak her şey daha başarılı olur” yorumunu yaptı. Gümüşdağ, Ali Koç’un katılmamasıyla ilgili ise, “Ali Koç’un toplantıya katılmamasını saygıyla karşılıyorum. Serzenişleri olabilir. Bugün katılmaz, yarın katılır. Bunlar 100 yıllık kulüpler. Saygı duymak gerekiyor” diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu ile Adil Gevrek arasında gerilim

Kulüpler Birliği toplantısında, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek arasında gerilim yaşandığı belirtildi. Bu ikilinin, Guilherme transferi nedeniyle tartıştığı öğrenildi. Kısa süreli gerilimi diğer başkanlar önledi. Görüşmenin ardından konuşan Malatyaspor Başkanı Gevrek, “Transfer 40 bin Euro değil, 500 bin Euro’ya gerçekleşti. Araya hatrı sayılır insanlar girince müsaade ettik. Etik olmadığını yüzlerine de söyledim. 40 bin Euro’ya bu işin bitmeyeceğini Türkiye gördü. Herkes de bilsin” dedi.

FANATİK ÖZEL